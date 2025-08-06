黃珊珊挺2年條款、6白委避談 黃國昌稱「這天」會表態

台灣民眾黨主席黃國昌6日舉行黨政會議後記者會。（記者廖振輝攝）

2025/08/06 16:45

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨預定10日召開黨代表大會，傳出會中將處理前主席柯文哲所立「兩年條款」存廢，民眾黨立委黃珊珊今發文盛讚，黨內不分區第12名、中正大學教授王安祥是國會即戰力，此舉被視為支持落實兩年條款；反觀其餘6名白委卻對此議題避而不談，身兼黨主席的黨團總召黃國昌下午受訪時則重申，會在當天表達立場。

黃國昌指出，不管是前8名不分區，還是接任的8位，甚至排序到19至34名都是柯文哲主席在去年大選時向社會所延攬的優秀人才，如果不是優秀人才不會被柯文哲延攬，如果不是優秀人才不會被民眾黨提名當不分區委員，而周榆修排名34名，請以他為基準來去揣度前面的人選。

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針對媒體追問接任8席立委若上任要如何保證戰力？黨中央是否可以留任黃國昌等部分立委，讓「學長帶學弟妹」？黃國昌強調，對他來說，自己會執行柯文哲的意志與決定，民眾黨本來就是一個大鳴大放的政黨，在主席被關押前每一次開會都能盡情激盪，民眾黨傳統迄今都沒改變。

黃國昌說，黨代表基於黨代表的職權他們有提案的權利，他相信黨代表大會中大家會做出一個非常有智慧的決定，自己也會在黨代表大會上清楚地表達他個人的立場跟態度就是「我會尊重且執行柯文哲主席當初的規劃跟想法。」

不過，相比黃國昌、黃珊珊兩人公開對2年條款表達意見，記者透過訊息、電話詢問民眾黨立委林憶君、林國成、張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、劉書彬等人皆未獲回應。某立委辦公室幕僚向本報轉述，以黨團及黨中央的意見為準，由黨中央統一回應。

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