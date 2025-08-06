在野抨擊關稅談判黑箱 立院外委會明開秘密會議確認「保密協議」

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委沈伯洋今（6日）證實，明天將召開秘密會議確認台美雙方針對談判的保密協議存在。（資料照）

2025/08/06 16:45

〔記者方瑋立／台北報導〕美國對全球各國祭出對等關稅政策，我國暫時性稅率為20%，最終稅率仍在磋商中，台美雙方尚未達成談判結論並「草簽」法律文件。針對在野黨大力抨擊政府「黑箱」，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委沈伯洋今（6日）證實，明天將召開秘密會議確認台美雙方針對談判的保密協議存在，他說，這是既可以保密又讓立院瞭解狀況的最佳方式，「對雙方都好」。

外交委員會原訂明天考察退輔會所屬清境農場，不過沈伯洋臨時變更議程關心關稅談判進度，改為邀請外交部、行政院經貿辦出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」、並備質詢的秘密會議，包括報告及詢答皆不可公開。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋今天下午受訪說，在野黨質疑到底是否有保密協議存在，行政院也需要有立場出示保密協議存在，但問題是不可能將該協議公開，這就需要召開秘密會議處理，「對雙方都好」。

針對在野黨轉而批評臨時變更議程、召開秘密會議也是黑箱，沈指出，他也認同立院需要瞭解實際情況，但在談判過程中、尚未解密前，部分內容不能公開，秘密會議是最好的折衷方式，既可以保密不造成談判困擾、又可以讓立院瞭解情況。

沈伯洋強調，秘密會議的優點就是可以在會議中討論尚不能公諸於世的事情和細節，如保密協議的內容、當初為什麼簽署這份保密協議等。

至於國民黨籍召委黃仁下週是否可以針對關稅談判召開專案報告會議？沈伯洋說，黃仁要開還是可以，但若是公開會議，就只能涉及可公開的資訊。

據了解，有媒體指立院委員會變更議程需要2天前提出，不過，經濟委員會召委謝衣鳯在沈變更議程同天也新增議程，明天將邀國發會報告「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球佈局新規劃」，並備質詢。

另外，外交及國防委員會在召開秘密會議前，與會委員皆需簽署針對該會議的保密協議，若有洩密情事皆須負法律責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法