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    救災物資來了! 陳其邁帶12頭「整豬」 前進高雄後山

    陳其邁今天至桃源區後山了解整豬配送計畫運作情況。（高市府提供）

    陳其邁今天至桃源區後山了解整豬配送計畫運作情況。（高市府提供）

    2025/08/06 16:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕這次風災為高雄山區帶來嚴重災情，市政府今天出動兩台冷鏈專車共配送12頭整豬，並搭配新鮮蔬菜、麵條、白米、罐頭與泡麵等逾千件物資上山，市長陳其邁與多名局處首長也一起前往會勘災情。

    高雄市政府8月5日啟動「整隻豬配送計畫」，陳其邁今再深入桃源區後山多個部落視察，沿途道路狹窄蜿蜒，多處仍可見落石、坍方痕跡，梅山部落里長、代表反映農路受損、水源設備損壞等問題，陳其邁承諾會指派相關人員調度所需物品入山，協助部落恢復生活與生產所需。

    陳其邁表示，前往山區路段仍多處坍方嚴重，希望盡快搶通，市府也會加強新鮮肉品及蔬果等物資運送；他同時感謝區長、在地里長及民代協助照顧居民，長期重建工作上，盼0728相關災損納入丹娜絲颱風災後復原特別條例儘速通過。

    此外，考量山區道路崎嶇難行且易受豪雨受損崩塌，經地方反映增加農用運輸車需求；陳其邁允諾今年仍會持續編列預算補助農用運輸車，以因應救災及平日農作需求，將會大力編列足夠預算來支持。

    農業局說明，整豬不只是食材，更是部落團聚與儀式的文化象徵；整豬配送需提前拍賣、當晚屠宰處理，隔日清晨以冷鏈保鮮送達部落，確保型態完整與鮮度，貼合部落分食共食文化。

    原民會表示，整豬對部落不只是食物，透過共煮、共享，族人不僅補足災後生活所需，更透過文化連結部落凝聚力。

    高市府今出動兩台冷鏈專車，共配送12頭整豬到三個原住民區。（高市府提供）

    高市府今出動兩台冷鏈專車，共配送12頭整豬到三個原住民區。（高市府提供）

    陳其邁上山會勘，也慰問持續留在山區的救災人員。（高市府提供）

    陳其邁上山會勘，也慰問持續留在山區的救災人員。（高市府提供）

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