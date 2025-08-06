風災特別條例提高預算！ 賴清德：讓民眾生活早點回歸正軌

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

2025/08/06 16:23

〔記者陳政宇／台北報導〕颱風及豪雨重創中南部，行政院明天（7日）將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例草案」送立法院審議。兼任民進黨主席的總統賴清德今（6日）強調，災後重建是一條漫長且艱辛的路，特別條例提高預算規模，讓民眾生活早點回歸正軌。

民進黨今天下午召開中常會。據轉述，賴清德表示，近幾週由於丹娜絲颱風與西南氣流帶來豪大雨勢，造成中南部陸續有嚴重災情。為了加速重建修復，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助地方政府，在人力、機具與物資的調度給予支援。昨天也針對災屋修繕或拆除，公布補助的原則，也請大家多加協助宣傳。

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賴清德說，會有這些補助，是因為注意到颱風與豪雨造成3萬多戶住宅受損，台南市就有2萬6000戶。在前進指揮所的整合與協助下，動員百餘家廠商投入，讓民眾可以到台南市17區公所申請登記，媒合廠商進行災屋的修復。

賴清德直言，災後重建將是一條漫長且艱辛的路，他與行政院卓榮泰院長多次前往中南部視察災情，了解大家實際所需後，行政院將會提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，提高預算規模，讓民眾生活早點回歸正軌。

賴也提醒，由於西南氣流減弱，將會回復到高溫炎熱的天氣，中央及地方政府都必須留意，可能會有的病蟲蚊、傳染病毒等問題，需要加速災區的廢棄物清理，以及加強環境消毒與疫病防治的工作。

此外，賴清德表示，他在上週三中常會，請中央黨部和各地黨公職攜手合作，全力配合政府各項救災行動。中央黨部也立即成立了雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台，協調各縣市黨部、黨公職成立志工隊，接續到災區，協助災後復原與整理的工作。

賴清德說，上週末由代理秘書長何博文帶領中央黨部DPP志工隊，將募集到的物資送到災區，並和當地的黨公職合力，協助水溝清淤與廢棄物清除。這幾天也有各縣市的地方黨公職組隊，在中央黨部的協調下，持續分別到各災區。

賴強調，他要感謝所有組成志工隊，協助災後復原工作的黨公職，即使這幾天中南部還下著大雨，仍冒雨到災區援助受災民眾。民進黨希望能透過投入實際行動，凝聚更多的社會力，大家發揮「人溺己溺」的精神，與政府協力合作，幫助受災民眾可以早日度過難關、重建家園。

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