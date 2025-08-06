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    823罷免投票倒數 顏寬恒：盧秀燕返國將助選

    2025大罷免第二波投票在即，「中二解顏」發言人林宣宏（中）說，盧秀燕不該幫顏寬恒站台。（記者黃旭磊攝）

    2025大罷免第二波投票在即，「中二解顏」發言人林宣宏（中）說，盧秀燕不該幫顏寬恒站台。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/06 16:08

    〔記者黃旭磊／台中報導〕距離8月23日罷免投票倒數17天，台中市3名藍委包括顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣都面臨罷免危機，後天週五（8日）起，國民黨黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜都將南下助選，獨缺前往澳洲訪問的台中市長盧秀燕，對此，顏寬恒表示，盧市長返國後會站台助選。

    罷團「中二解顏」提案罷免顏寬恒，「中二解顏」發言人林宣宏說，盧秀燕不該幫顏寬恒，因顏家在中火（台電台中發電廠）有很多利益，跟市府反對碳排立場是不一致的，盧秀燕不應該幫顏寬恒站台。

    盧秀燕5日出訪澳洲5天，由於顏寬恒從週五起（8、9日）於大肚萬興宮、烏日區高鐵台中站附近及龍井天波府廣場連推3場反罷活動，9日週六更請來蔣萬安與韓國瑜助講，藍營大咖獨缺盧秀燕引發外界關注，對此，顏寬恒表示，盧市長從澳洲返國後，會站台助選。

    林宣宏強調，823罷免主打被罷立委，跟726罷團團體戰不同，顏家在中火有很多利益，煤炭專用碼頭標案關係說不清楚，盧秀燕不該為顏寬恒站台，違背中市府一直以來減碳立場。

    顏寬恒指出，中火在他的選區內，5支煙囪、10部燃煤機組已是全國最大燃煤電廠，中部民眾強烈要求燃煤機組屆期應拆除，而非只是除役，請台電給出拆除計畫，龍井區居民才安心，不然都是騙。

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