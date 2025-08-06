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    喊話鍾小平「不該成藍白並肩絆腳石」 陳明義籲再向柯文哲誠懇致歉

    陳明義（左）喊話鍾小平應用更慎重的方式向柯文哲公開道歉，「鍾小平不該成為藍白並肩路上的絆腳石」。右為陳明義兒子、民眾黨新北市議員陳世軒。（陳明義提供）

    陳明義（左）喊話鍾小平應用更慎重的方式向柯文哲公開道歉，「鍾小平不該成為藍白並肩路上的絆腳石」。右為陳明義兒子、民眾黨新北市議員陳世軒。（陳明義提供）

    2025/08/06 15:56

    〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨籍台北市議員鍾小平稱前台北市長柯文哲涉嫌收賄、傳鹹濕簡訊騷擾女記者等等，柯文哲對鍾提出刑事自訴控告鍾涉加重誹謗，今（6）日開庭審理，柯文哲當庭撤回自訴。國民黨新北市議員陳明義指出，柯文哲在生日當天送出一個「和解」禮物盼社會和諧，這等大度在如今政壇實屬不易，陳明義喊話鍾小平應用更慎重的方式向柯文哲公開道歉，「鍾小平不該成為藍白並肩路上的絆腳石」。

    陳明義說，柯文哲這一年「都在跟不公的司法奮戰」、諸多不實說法四處傳播，其中就包含了鍾小平的「不實說法」，但柯文哲無法為自己辯駁；6日是柯文哲66歲生日，在國家紛擾之際，身陷囹圄的柯文哲展現大度，送出「和解」禮物盼社會和諧，「在現今政壇不僅難得也實屬不易」，他深感佩服。

    陳明義指出，鍾小平上午在台北地方法院外的說法，是在為自己找藉口、合理化自己的行為，沒有誠意，難怪民眾黨及其支持者無法接受，他認為鍾小平應展現誠意，用更慎重的方式公開道歉。

    陳明義表示，總統賴清德上任後，社會撕裂，藍白除了在國會合作，在726國民黨24位立委大罷免期間民眾黨也傾力協助，「最後藍白攜手給賴政府一個教訓」，卻不見民進黨檢討、反省，還繼續製造對立與仇恨，陳明義認為「唯有藍白合作，才有足夠的力量對抗獨裁的賴政府及民進黨」、「鍾小平不該成為藍白並肩路上的絆腳石」，呼籲鍾小平再次誠懇、公開向柯文哲道歉並取得諒解。

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