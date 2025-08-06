普發現金「排富」？國民黨：依法行政都支持

國民黨文傳會主委林寬裕今表示，國民黨支持行政院依照立法院通過、且總統府公布生效的法律，來實施政策。（國民黨提供）

2025/08/06 16:00

〔記者林欣漢／台北報導〕因應美國對等關稅談判，據悉，行政院明（7日）院會擬通過特別預算，送請立法院審議，在關稅稅率最終數據出爐後，政院也將提出特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。對此，國民黨文傳會主委林寬裕今受訪表示，國民黨的立場很清楚，支持行政院依照立法院通過、且總統府公布生效的法律，來實施政策，只要符合這些原則，國民黨一定都會支持。

另外，國民黨主席將改選，現任國民黨主席朱立倫一再重申順利交棒的基調。孫文學校總校長、國民黨主席參選人張亞中今日接受廣播專訪時，引用英國首相邱吉爾名言「酒店關燈就該走人」表示，任期到了，該走人就走人，就沒有交不交棒的問題，「要的話就講清楚，不要的話，就不必說順利交棒」。

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對此，國民黨發言人楊智伃說，台灣面臨經濟、能源、民主的三大挑戰，朱立倫已多次強調希望順利交棒，面對823罷免、公投及關稅議題，希望黨內同志能團結，一起用行動團結所有在野力量，用行動讓國人相信，國民黨是有能力且負責任的政黨，可以幫助國人度過這三大挑戰，行動的力量比只會說嘴還更有用。

國民黨發言人楊智伃說，主席朱立倫已多次強調希望順利交棒，希望黨內同志能團結，幫助國人度過眼前挑戰。（國民黨提供）

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