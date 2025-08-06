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    賴清德：盡力爭取美方降低關稅稅率 盼朝野支持特別預算

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    2025/08/06 15:59

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普公布台灣暫時性稅率20%，8月7日起生效。兼任民進黨主席的總統賴清德今（6日）表示，台美仍在進行後續談判，美方所提關稅是動態的過程，台灣會盡力爭取關稅降低，而行政院近日內將依立法院審議通過的特別條例，提出特別預算案，盼朝野都能支持通過。

    民進黨今天下午召開中常會。據轉述，賴清德談到，針對美國政府公布對台灣20%的「暫時性稅率」，目前，台美雙方已完成技術性磋商，談判團隊仍在與美方進行後續談判，爭取更有利、更合理的稅率。美方所提的關稅，是動態的過程，台灣會盡力爭取，在守護國人健康、產業利益等原則下，盡力爭取關稅降低。

    賴清德說，不論稅率如何，美方關稅對台灣產業與民眾勢必會帶來新的挑戰，行政院將於近日內依立法院審議通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，提出特別預算案，並送到立法院審議。在審議通過之前，行政院將儘快提出因應的措施方案，即時給予國內可能會受到衝擊的產業與民眾支持與協助。

    賴清德呼籲，希望立法院朝野都能支持通過，讓特別預算儘速執行，協助台灣產業與民眾因應此次美國新的關稅政策。

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