保護令難阻憾事 黃國昌怒轟：人死了案才移送

民眾黨立委黃國昌今天在立院怒批，「人都死了，刑事案才移送。」（翻攝自國會頻道）

2025/08/06 15:51

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市信義區日前發生女公關谷姓女子遭劉姓前男友割喉慘死事件，震驚社會，後續接連爆出保護令難阻殺機的憾事。立法院衛環委員會今（6日）召開專題報告，民眾黨立委黃國昌指出，早在5月初，被害人就曾報案並驗傷，卻因資料未齊、橫向聯繫失靈，導致保護令遲至7月28日才核發，警方更在7月31日才將傷害案移送檢方，整整拖了兩個月，早已錯過保命時機。

黃國昌痛批，法院5月22日召開保護令審理時，卷宗內竟「沒有驗傷資料，也沒有暴力危險評估表」，法官在「幾乎什麼都沒有」的情況下做出裁定，直到兩個月後才發出保護令，「人都死了，刑事案才移送。」更不滿在質詢警政署與司法院時，雙方對「卷內是否有被害人筆錄」說法不一，警政署稱「有附上」，司法院卻說「沒看到」，讓他當場痛批「在備詢台上互踢皮球，真的很難看！」

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對此警政署副署長廖美鈴回應，案件延遲移送是因被害人先前未到案，須依程序處理。至於卷內資料缺漏，她也坦承，驗傷單是在報案後兩天才補交，確實沒有一併附給法院。她表示，未來將研議由家防官統一整理家暴案件資料提供法官參考，並考慮擴大查閱權限給更多偵辦人員。

衛福部保護司長張秀鴛也補充，預計8月15日召開跨部會會議，全面檢討制度缺失與改進方向。

民進黨立委李坤城提到，對於多位立委建議應修法增設「電子監控」機制，現行「刑事訴訟法」第116條之二與第117條之一，早已授權在不羈押情況下針對加害人啟動電子監控，具有預防再犯功能，強調「不需修法就可執行」，卻在實務上幾乎從未使用。

警政署刑事警察局法官呂煜仁回應，該條文原設計目的為防逃，若要應用在家暴案件，如禁止接近、騷擾等，技術上雖可行，但實務執行仍需被害人同意配合安裝設備。對被告來說技術不是問題，真正的難處在於使用上必須取得被害人同意，否則無法進行。畢竟法院的強制處分是針對被告，而非被害人。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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