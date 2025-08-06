京華城案重量級證人 明傳喚黃珊珊、李得全

北市前副市長黃珊珊明作證。（資料照）

2025/08/06 15:33

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積率等弊案，明天（7日）上午開庭將傳喚台北市府前副秘書長李得全作證，下午傳喚北市前副市長黃珊珊作證。李得全曾將京華城案公告公展簽呈退回都發局，都發局科長楊智盛向其面報「（市議員應曉薇的顧問）吳順民在（市政府）樓下等」；黃珊珊曾收到柯文哲親傳簡訊「威京小沈已給過（獻金），不要再找他」，被檢方視為柯向威京集團主席沈慶京收賄的佐證。

黃珊珊是柯文哲2024年總統競選總幹事，2023年期間為柯與民眾黨奔波募款，北檢起訴指出，柯文哲在2023年11月3日晚間7點11分，傳訊息給黃珊珊稱「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」；黃珊珊於32分鐘後回覆，「明白」。檢方聲請傳喚她作證，說明「小沈已給過」的意思。

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黃珊珊也曾以副市長身分，出席市長柯文哲與國民黨籍市議員應曉薇的「便當會」，對於會議情況，包括柯文哲對京華城案是否知情且下達指示、應曉薇與其顧問吳順民對市府都發局公務員的態度，黃珊珊也能以在場人身分作證說明她的親見親聞。

至於李得全，起於2020年10月底，北市都發局開始辦理京華城都市計畫變更案公告公展的簽呈，股長、科長、局長均已核章，送給李得全核章時，李得全認為有疑義，在公文上貼便利貼寫下「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」並蓋章，11月5日將簽呈退回都發局。

隔天中午，李得全通知都發局都市規畫科長楊智盛，帶著簽呈到李的辦公室面報，楊向李表示，退文意見涉及政策，應依程序由李於簽呈上擬寫意見，上呈給上級核示，而非退文；楊並告訴李，都發局接到市長室秘書通知，「吳順民在樓下等」，請李不要為難基層，請李過簽上呈。

李聽後也表示能理解，在便利貼上再加些文字後用印，將公文往上呈送，最終由副市長彭振聲轉呈給市長柯文哲親自核決。檢方傳喚李得全作證，以證明批核該簽呈的壓力，來自市府上層與應曉薇。

北市府前副秘書長李得全明作證。（資料照）

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