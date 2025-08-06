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    民進黨823罷免與公民同行 何博文：組應援陸戰隊深入基層

    民進黨原民部召開「2025國際原住民日」紀念記者會，民進黨代理秘書長何博文受訪。（記者王藝菘攝）

    民進黨原民部召開「2025國際原住民日」紀念記者會，民進黨代理秘書長何博文受訪。（記者王藝菘攝）

    2025/08/06 15:11

    〔記者陳政宇／台北報導〕8月23日第二波罷免投票倒數2週，總統暨民進黨主席賴清德日前宣示要與公民同行。關於應戰策略，民進黨代理秘書長何博文今（6日）說明，民進黨將組成823 DPP應援陸戰隊，直接到社區、鄰里、巷弄對人民宣傳，同時透過街頭宣講、客廳會的方式深入基層。

    何博文今天出席民進黨原住民事務部召開的「2025國際原住民日」紀念記者會，媒體關切民進黨對823罷免案的策略規劃。

    對此，何博文表示，民進黨一直與罷區公民同行，823也是如此，已有黨工與重要主管進駐罷區協助823活動。民進黨將組成823 DPP應援陸戰隊，直接到社區、鄰里、巷弄對人民宣傳，同時透過街頭宣講、客廳會的方式深入基層，希望激起更多民眾共鳴，完成823這個公民共同參與的重要民主過程。

    何博文強調，透過罷免過程，讓很多民眾關心自己的國會、自己的國家、關心台灣政治發展，這是非常正向的作為，民進黨會全力協助罷團，希望讓民主更加深化。

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