藍白支持者認同民主比例下降 曹興誠：民進黨應警覺巨大危機

前聯電董事長曹興誠。（資料照）

2025/08/06 15:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕726罷免國民黨立委失利後，前聯電董事長曹興誠今日指出，這次大罷免的失敗，應該讓民進黨警覺，台灣主權和民主面臨了喪失的巨大危機。如果民進黨還要溫良恭「讓」，主權、民主一旦喪失，是「撿」不回來的。

曹興誠發文指出，民進黨一些「大老」，現在圍剿民進黨「小弟」沈伯洋，要沈伯洋負起所謂「戰犯」的責任。顯然他們很不喜歡在「抗共」上表態；大罷免「逼」他們在抗共和不抗共之間明確表態，讓他們尷尬，因此惱羞成怒。

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曹興誠質疑，這些不願表態抗共的民進黨員，可能認為「反共」或「抗共」太過激烈、極端。他們認為，只要不斷加強民主，自然就會讓民眾反對專制，達到抗共的效果，這些人可能太天真了。

曹興誠分析，依據「台灣選舉與民主化調查（TEDS）」的結果顯示，2020年台灣全體民眾有53.1%認同民主體制，但在2024年，已經下降至49.2%。民進黨支持者對民主體制的支持率，近年都維持在7成左右。民眾黨支持者在2020年有61.8%認同民主體制，然而至2024年，認同民主體制的比例降為43.6%，認同威權體制的比例則升為36.6%，且認為「沒差」的比例也大幅增加。

曹興誠提及，最近館長加入「中國人」陣營以後，民眾黨認同中共的比例，又會增加許多。國民黨支持民主者2008年為44.6%，2024年則降至37.0%。所以，民進黨內這些「理性溫和派」退出了「反共」論述和認知的戰場，讓中共文宣大肆攻城掠地，使認同中共專制的台灣人數逐年增加。

曹興誠示警，這次大罷免的失敗，應該讓民進黨警覺，台灣主權和民主面臨了喪失的巨大危機。如果民進黨還要溫良恭「讓」，主權、民主一旦喪失，是「撿」不回來的。勸民進黨不要遺忘初衷，盡快開始推動「正名制憲」，為台灣的獨立奠定永世不移的基礎。

曹興誠強調，民進黨如果還要「溫和理性」下去，請問「正名制憲」要等到什麼時候？或許民進黨還希望，會有一群傻傻的「志工」來推動「正名制憲」？成了，民進黨來收割；不成，就讓志工去當「戰犯」，罵他們惹事生非？民進黨有人認為，只要是總統大選，遇到國家認同，民進黨一定會贏。2028年真會如此嗎？

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