為選台北市長勸退大罷免？王世堅連喊9次「沒有」

民進黨立委王世堅6日出席民進黨中常會，針對被質疑勸退罷免是為爭取2026台北市長提名，王世堅連喊9次「沒有」。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/06 15:12

〔記者陳政宇／台北報導〕面對823第二波罷免投票，民進黨定調持續與公民同行，立委王世堅則持反對意見，並呼籲總統賴清德協調罷團撤案，被質疑是為爭取2026台北市長提名。對此，王世堅今（6日）聞言連喊9次「沒有」，強調他從政20年來從來沒有這個打算，而國家的領袖及命運不能隨便押注在一場運動上。

王世堅今天出席民進黨中常會前接受媒體訪問，被詢及反罷免的立場。王表示，他上週講的事情都過了，大家都各自了解，該譴責也被譴責，但自己一定要表達，現在說什麼都不好。身為執政黨要有信心，若腳步踩錯就修正改進，即便犯錯要馬上修正，這是人民要看的，長遠的方向對不對，不在乎1、2次是否絆到石頭。

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王世堅比喻，現在要開始起跑了，鞋子裡有石頭就趕快拿出來，穿錯腳就綁好鞋帶再跑；至於其他黨要怎麼說，誠如民進黨如何看待他黨，這是民主自由，核心精神就是互相尊重，若是見縫插針或攻擊就不好，1、2次誤判終究不是人民會究責的，而是走偏了能否修正，這才是重點。

媒體追問，會否再建議賴清德不要繼續823罷免案？王世堅回應，有建議過就好了，賴清德有其智慧、分析和判斷，有一些風波過了就算了，自己的辦公室和服務處也有一定耐性，但一天70、80通電話騷擾，說實在真的不好，這是社會付出的代價。

至於媒體人吳子嘉認為王世堅的言論是為爭取2026台北市長提名，王世堅反駁說，「我沒有、我沒有、我沒有、我沒有，我再次重申，根本從來沒有想過參選市長，完全沒有！」從頭到尾一直抹這件事，很莫名其妙，他從政20年來的理念主張前後一致、表裡如一，說沒有就是沒有，從來沒有這樣的打算，要選的人去選，這樣的話與已經被汙衊太多回。

王世堅透露，這週有人打電話罵他，但他從去年開始就提醒罷免案，一直認為朝野即便意見不同，仍要透過朝野協商，絕不應該用罷免方式，這是他一貫的主張，之前是、以後也是。

王直言，「千金之子不死於市」，國家領袖不能隨便把自己的名號、聲望、地位押注在一個運動上損耗掉，國家的命運也不能押注在一場運動上，留得青山在，不怕沒柴燒。

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