朱立倫：823讓核三延役 守住7席藍委

國民黨主席朱立倫（右）今日主持中常會。（記者張嘉明攝）

2025/08/06 15:03

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日主持中常會發表談話表示，這次的823公投讓政府可以順勢的讓核三延役，台灣絕對不能放棄核能，不僅能保有自主能源，也讓國家安全受到基本保障；而7席面臨被罷免的國民黨立委，每一席都要守住，要再次守護台灣的民主，告訴世界台灣的民主是成熟的、也是我們的驕傲。

朱立倫指出，這次公投，是政府非常好的一次機會，前一次立院已經通過核電延役，這次再讓民意的展現，讓政府可以順勢的讓核三延役，讓台灣保留自主能源的一部分，至少在核電的基礎上，能保有自主能源的一部分，還有國家安全的部分，不然包括美國、英國、歐盟等各個國家都不斷提醒，台灣絕對不能放棄核能，難道賴政府冥頑不靈，還要惡意的抵制下去嗎？這項挑戰相信823是非常好的機會，國民黨再次呼籲全民，823全台都要站出來公投，同意核三廠延役案，這個非常重要，同時最近各項文宣、政策說明會也會接續舉辦，下週起陸續在南部、台北舉辦，我們要共同支持核三延役，讓台灣的核能安全、國家安全受到基本保障。

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朱立倫提到，南部這次風災豪雨造成的損失非常慘重，國民黨一再要求行政院以最快速度，在這星期內提出特別條例及特別預算，希望週五以前見到院版，趕快通過來幫助災民，國民黨一定全力支持，民進黨不要每天還在想政治鬥爭，或在想大惡罷，要知道災民每天在受害，而民眾期待的才是關鍵。

朱立倫說，台灣民主的挑戰，世界都在看，最近評論都出來了，對於726，世界認為台灣守護了民主，也告訴全世界，幾百年來的民主是不可以這樣被惡搞的，因為這一次創下全世界首例，以大惡罷的方式對付在野黨，美國、日本、歐洲也在看，可以這樣搞、這樣幹嗎？相信事實證明台灣人非常有智慧，但是823民進黨還是要發起剩下7席的惡罷，我們每一席都要守住，不管是黨部每一席的民調參考、文宣團隊絕不鬆懈、各地的說明會持續舉辦，一直到823要動員所有各個組織系統，站出來投下不同意罷免票，要再次守護台灣的民主，告訴世界台灣的民主是成熟的、也是我們的驕傲。

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