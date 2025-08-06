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    輔導會響應九三敬軍行動 高山農場免門票、住宿半價

    輔導會響應行政院「全民致敬，與你同行」政策主軸，推出高山農場敬軍優惠方案。（輔導會提供）

    輔導會響應行政院「全民致敬，與你同行」政策主軸，推出高山農場敬軍優惠方案。（輔導會提供）

    2025/08/06 14:58

    〔記者方瑋立／台北報導〕為感謝國軍官兵長年來堅守崗位、捍衛國土，國軍退除役官兵輔導委員會今（6）日宣布所屬清境、武陵及福壽山三大高山農場，即日起推動多項「敬軍優待」措施，結合自然美景與誠摯心意，邀請軍人與眷屬共度溫馨假期。

    行政院長卓榮泰今天稍早呼籲社會大眾響應9月敬軍集體行動月。輔導會亦響應行政院「全民致敬，與你同行」政策主軸指出，無論烈日酷寒，國軍始終站在第一線守護著我們的家園，面對災難救援、國防演訓、邊境防衛，始終以無怨無悔的精神堅守崗位。

    輔導會說，國軍不只是一身戎裝的國之屏障，更是每一個家庭安心生活的無名英雄。輔導會誠摯獻上這份敬軍心意，盼讓軍人與家人也能在自然懷抱中，感受到社會的溫暖與感謝。

    輔導會亦誠摯邀請國軍官兵與家人善用本次優惠，赴高山農場共享山林美景與悠閒時光，該會將持續提升設施品質與服務，打造更優質、友善的休憩空間，實踐軍愛民、民敬軍的核心價值，向每一位守護我們的英雄致上最高敬意。

    現役軍人赴輔導會高山農場遊憩，門票及住宿除與榮民享有同等優惠外，另有限定加碼優惠，包括：

    一、門票：免費（需付保險行政費20元）。

    二、住宿費：非假日享房型定價5折，假日8折優惠。

    三、8月30日至31日退輔會邀請之軍人、榮民及遺眷參加「榮耀九三」軍人節活動，贈欣欣百貨商品券500元。

    四、9月2日軍人憑證入住客房1間免費（1泊2食、含眷）。

    五、10月30日榮民憑證入住客房1間免費（1泊2食、含眷）。

    六、9月及10月軍人、榮民憑證住宿加贈300元商品購物券（軍人9月2日、榮民10月30日除外）。

    七、10月31日榮民節當天，赴本會農場遊憩，不分身分，門票一律免費（需付保險行政費20元）。

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