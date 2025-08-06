李大維：我方鞏固中南美邦交 符合美國戰略意義

前國安會秘書長李大維今天接受網路節目專訪時分析，我方鞏固中南美洲邦交符合美國戰略意義。（圖由《Yahoo齊有此理》提供）

2025/08/06 15:08

〔記者陳昀／台北報導〕外媒報導，美國總統川普考量中國因素，拒絕總統賴清德出訪中南美洲期間過境紐約，讓賴決定不出訪。前國安會秘書長李大維今天接受網路節目專訪時分析，對美國而言，手邊事情很多，加上川普計畫到中國訪問，或許會希望我方不要過境這麼敏感的城市，稍微「避一避」，但我方鞏固中南美洲邦交符合美國戰略意義。

李大維曾在著作《和光同塵》提到，被台灣媒體稱為「迷航之旅」的興揚專案，是他擔任駐美代表期間，一段難以忘卻，令人悲傷、痛苦、屈辱的經歷，他今天在節目上談及此事表示，當兩國利益平行時，一切都好辦，反之，往往定義者是強者。

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針對川普政府要求賴清德總統不能過境紐約，讓賴出訪計畫生變的傳聞，李大維表示，他不了解這些細節、也沒過問，但他猜，對美國而言，對等關稅是現在進行式，還有俄烏戰爭、加薩走廊人道危機、伊朗核問題、與中國的雙邊關稅爭執等，手邊事情很多，川普還計畫年底到中國訪問，北京也一定會去鬧，或許他們會希望我方不要過境這麼敏感的城市，稍微「避一避」。

被問到過境地點的敏感度高低或是台美關係遠近的判斷依據嗎？李大維回應，不能這樣講，只是正好美方正在焦頭爛額，例如2006年六方會談、北韓核武問題、伊朗、美中貿易逆差等，老美「一個頭兩個大」，希望台灣低調一點，就有了那場「迷航之旅」。

李大維表示，美國川普政府應該還是認為，我方鞏固中南美洲邦交符合他們的戰略意義，如果我們過境不那麼敏感的地方，他們是會歡迎的。對於後續總統出訪情形，有時候也要看美國自身環境是不是頭痛，如果已經「一個頭四個大」，台灣還去「製造問題」，美方就會限縮一下。

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