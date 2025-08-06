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    黃明昭被爆碩士論文涉抄襲 警大發聲明回應

    中央警察大學校長黃明昭（右）。（資料照，警大提供）

    中央警察大學校長黃明昭（右）。（資料照，警大提供）

    2025/08/06 15:09

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕有網友在臉書「靠北police」爆料指出，中央警察大學校長黃明昭的碩士論文「 街頭搶奪犯罪者決意歷程之研究—以台北縣轄區為例」，涉嫌抄襲警政署的研究案「 街頭搶奪犯罪問題研究」；警大回應，黃明昭雖以該研究案為基礎，但兩者研究對象、研究樣本、統計年度範圍、研究方法、訪談對象、訪談結果分析與結論建議深化分析，各具獨創性，並不相同。

    網友爆料指出，警政署花費24萬元進行的2006年「 街頭搶奪犯罪問題研究」，研究案主持人是黃明昭的指導教授謝明彥，與2004年黃明昭發表的碩士論文「街頭搶奪犯罪者決意歷程之研究—以台北縣轄區為例」，兩者相似度高，甚至有14頁甚至接近「複製貼上」、文字重疊率超過45%。

    警大發表聲明表示，黃明昭2004年就讀警大犯罪防治研究所，是以謝文彥主持的政府委託研究案「街頭搶奪犯罪問題研究」為基礎，再針對當年街頭搶奪案最嚴重的台北縣進行延伸性研究。黃明昭的碩士論文採用與研究案不同的研究架構與方法，採取實證訪談、分析被害情境調查、刑案現場勘查資料等方式，進行純質性的研究探討，且自行挑選10名研究對象進行深度訪談。警大訂有學術倫理相關調查與處理機制，本案將循規定程序辦理，以維學術誠信。#

    中央警察大學聲明中針對黃明昭論文與研究案不同進行比較。（警大提供）

    中央警察大學聲明中針對黃明昭論文與研究案不同進行比較。（警大提供）

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