台南風災掀「漁電不共生」真相 立委籲綠能納災防體系

民進黨立委郭國文、鍾佳濱等人6日在立法院舉行「加強抗災韌性 落實再生能源在地共生」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/06 14:58

〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜斯颱風重創中南部，台南七股的沿海地區更停電長達1週，漁損約5.3億元。民進黨立委郭國文及鍾佳濱今（6日）指出，最大主因是停電無法供應養殖池氧氣，暴露「漁電共生」制度性缺陷，光電案場雖近在咫尺，卻無法提供備援供電，毫無韌性、無法落實真正共生；呼籲將綠能納入災防體系，以強化能源抗災韌性。

風災凸顯「漁電共生」失靈，郭國文、鍾佳濱今天偕同台灣環境保護聯盟、台灣再生能源推動聯盟召開記者會說明。

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郭國文指出，政策未真正落實「共生」，反而將魚塭視為單純的發電載體，只求KPI，不顧地方生產與生活所需，沿海漁業發展倚賴穩定供電，當16級強風摧毀電線桿導致無法併網時，漁民眼前望著頭上的光電板，卻苦無一瓦電可用，形成極大反差。

郭建議，光電運用在災害備援上已有案例，但多半是在偏遠山區；另外若要新增儲能設施、共享電力，雖然技術上可行，但在光電案場設計之初就需先規劃。

鍾佳濱也呼籲，政府應以光電、儲能和微電網3個選項，推動平時售電、災時供民的模式。並同時鼓勵業者與地方政府簽訂「災後供電協議」，將能源韌性納入ESG評比與獎補助條件。

與會的經濟部及農業部官員則回應，將共組專案輔導台電及漁電共生戶建設儲能裝置，以利災情時可以進行備援，也可與行動儲能設備互相支援，加強抗災韌性。

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