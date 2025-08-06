民進黨清淤遭質疑擺拍 何博文：別用嘴巴治水救災

民進黨原民部召開「2025國際原住民日」紀念記者會，民進黨代理秘書長何博文受訪。（記者王藝菘攝）

2025/08/06 14:10

〔記者陳政宇／台北報導〕颱風及豪雨重創中南部，民進黨黨工連日前進災區協助重建，卻被在野黨質疑是擺拍作秀。對此，民進黨代理秘書長何博文今（6日）表示，不要用嘴巴治水、救災，若在泥濘中站幾個小時清淤是擺拍，歡迎大家一起來、全力協助災民。

何博文今天出席民進黨原住民事務部召開的「2025國際原住民日」紀念記者會，媒體詢及在野黨質疑救災擺拍一說。

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對此，何博文直言，滿遺憾有這樣的言論，如果在大雨滂沱、泥濘中協助災民清淤，站在污泥水溝中搬石頭、清除雜草、在泥濘中站了1、2個小時清淤，讓災民免於淹水之苦，「這樣被說是擺拍的話，那歡迎大家一起來擺拍，只要能夠協助災民及早重建家園、度過難關」。

何博文表示，一直到今天，民進黨中央與地方黨部的黨公職，都還在地方全力協助救災，而質疑擺拍、作秀的這些人，不要用嘴巴治水、不要用嘴巴救災民，大家都能報名一起協助災民重建。

至於國民黨立委謝龍介質疑，很少勘災卻故意去淋雨？何博文反擊說，謝龍介說什麼一點都不重要，民進黨關心的就是災民、希望災區盡早恢復，這最重要，其他一些政治上口水、用嘴巴協助，一點都不重要。

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