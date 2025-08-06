關稅談判遭疑「黑箱」 李大維舉例美國做法：邀在野黨隨團談判

前國安會秘書長李大維今天在網路節目受訪指出，美國的做法是邀請外委會主席加入代表團一起去談。（圖由《Yahoo齊有此理》提供）

2025/08/06 14:07

〔記者陳昀／台北報導〕台美關稅談判基於保密協議無法對外說明，遭藍白質疑「黑箱」，前國安會秘書長李大維今天在網路節目受訪指出，過去美國參議院也曾有類似質疑，美國的做法是邀請外委會主席加入代表團一起去談，美國兩黨一致的原則就是，所有辯論都在國境之邊停止，出了國只有一個態度。

李大維表示，無論如何，要給台灣談判團隊支持、掌聲，他了解當中一定又很多艱辛，甚至是屈辱，背後一定有很多無法言說的故事，如果國內一天到晚質疑他們，指責也沒辦法幫助對等關稅的發展，全體國人應該去想，如何幫國家爭取最高利益，更直白地說，「換你們去談，你會談到更好的嗎？」

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對於在野黨質疑台美關稅談判基於保密協議無法對外說明，李大維說，絕大部分貿易談判，在未達階段目標前都要遵守保密原則，現階段照賴總統的說法，談判還在進行中，當然必須遵守保密原則，「不能講黑箱」。過去美國參議院也曾有類似質疑，美國的做法就是請參議院外委會主席加入代表團，跟著一起去談。

李大維說，美國兩黨一致的原則，就是任何的國家政策辯論、爭鬥，都在國境之邊停止、不鬧到國外去，隨團議員也不會在國外就對媒體發言，回國才會有所評論，這是民主精神的顯現，期待台灣也能做到，內部可以討論、辯論、爭論，出了國對外只有一個態度。

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