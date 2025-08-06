中方在台遊說僅禁令無罰則 綠委擬提案修法補漏洞

中國電動車龍頭比亞迪叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立院朝野立委。（資料照）

2025/08/06 14:05

〔記者李文馨／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立院朝野立委。現行「遊說法」雖明定禁止中國人士在台遊說，但並無罰則，形同虛設。民進黨立委王定宇受訪說，本會期將再次提案修法，最高可處500萬元罰鍰；民進黨立委邱志偉認為，該議題應搭配兩岸條例、國安法、反滲透法等相關法規通盤處理。

依「遊說法」第8條規定，大陸地區人民、法人、團體或其他機構不得自行或委託其他遊說者進行遊說；香港或澳門居民、法人、團體或其他機構，亦同。不過同法並未規定相關罰則。

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對於法規漏洞，王定宇在第9屆國會曾提案修法，指遊說資訊揭露以及違法的遏止顯有缺漏，因此提案修法，違反遊說法第8條規定自行委託進行遊說或受委託進行遊說者，處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次連續罰。接受遊說或故意隱匿者，亦同。

王定宇今天接受本報訪問時表示，最會對台進行遊說的對象一定是中國，法律禁止卻沒罰則，這根本是開玩笑，雖在第9屆提出修法，但當時討論、排審的法案相當多，該提案沒有被討論十分可惜，本會期將再次提出修法。

邱志偉受訪說，該法沒有針對中國人士的遊說開罰，確實是法律疏漏，應該要修法補足，但中國人民或法人要開罰也相當不易，必須要搭配兩岸條例、國安法、反滲透法等相關法規通盤處理，並就台灣內部的在地協力者一併開罰，才可以將漏洞補齊。

邱志偉呼籲，國人不可心存僥倖毫無國安意識，為中國人士進行遊說傷害主權甚至國安。他特別點名立法院長韓國瑜，不要帶頭做錯誤示範，身為國會議長若連基本和中國業者互動的分寸都拿捏不好，根本愧對國家，應該主動在國會致歉。

民眾黨團總召黃國昌上午在記者會上表示，民進黨團幹事長吳思瑤昨天點名到他，而他專門在委員會抓「貼牌的」、「洗產地的」，「對這種事情是絕對深惡痛絕」；同時呼籲，屆時他們提案成立調查委員會，民進黨團千萬不要杯葛，又拿一堆理由聲稱毀憲亂政。

民眾黨立委林國成受訪認為，台灣雖然有遊說法，但實際上認定、執行上的定義不夠清楚明確，將比亞迪的案件直接與「遊說」掛鉤太過跳躍。

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