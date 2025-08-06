台灣對美價值無可取代 李大維：川普心裡有數只是在殺價

前國安會秘書長李大維表示，台灣對美國的國家利益有無可取代的價值，川普不會輕易浪費台灣這張牌，他只是在殺價。（圖由《Yahoo齊有此理》提供）

2025/08/06 13:46

〔記者陳昀／台北報導〕台美關稅談判持續磋商中，我方爭取20%「暫時性稅率」再調降，曾任駐美代表、外交部長等職的前國安會秘書長李大維表示，對美國總統川普來說，對美國有利、獲利最高他就做，但台灣對美國的國家利益有無可取代的價值，不要一天到晚擔心被犧牲，川普沒那麼笨，不會輕易浪費台灣這張牌，「台灣有籌碼，川普也心裡有數，他只是在殺價」。

李大維今天接受網路節目專訪指出，美國總統川普上任已超過半年，他的路數也摸得出來，他就是交易性格的企業家，可以討價還價，你願意多投資、他也願意降價，就是很直接的交易，這在近代總統從沒看過，川普就是非典型的、非建制派的，對生意人來說，賺錢最重要，他把國家當成生意，對美國有利他就願意做，獲利最高他就選誰。

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不過，李大維認為，不要低估川普的智慧，台灣對美國的國家利益有無可取代的價值，從台積電等高科技公司在全球產業鏈的關鍵地位，到台灣位處的第一島鏈位置，都是無可取代的事實，川普當然曉得，也不會輕易浪費這張牌，不要一天到晚擔心被犧牲掉，川普沒那麼笨，台灣有籌碼，川普也心裡有數，他只是在殺價，「只是過去沒有總統會親自做這件事」。

李大維表示，無論如何，要給台灣談判團隊支持、掌聲，他了解當中一定又很多艱辛，甚至是屈辱，背後一定有很多無法言說的故事，如果國內一天到晚質疑他們，指責也沒辦法幫助對等關稅的發展，全體國人應該去想，如何幫國家爭取最高利益，更直白地說，「換你們去談，你會談到更好的嗎？」

前國安會秘書長李大維表示，台灣對美國的國家利益有無可取代的價值，川普不會輕易浪費台灣這張牌，他只是在殺價。（圖由《Yahoo齊有此理》提供）

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