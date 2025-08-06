揭145萬移民工遭詐樣態 民團籲政府強化「多語言」通報機制

南洋台灣姊妹會、移民移住人權修法聯盟、移民青年倡議陣線等團體，6日在立法院舉行「在台移民/工如何被推向詐騙深淵？」調查報告記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/06 13:54

〔記者林哲遠／台北報導〕南洋台灣姊妹會今召開記者會公布「在台移民／工詐騙之制度性風險調查報告」揭露，在台超過145萬人移民工遭受詐騙的樣態與問題，並呼籲政府強化多語言資訊的傳遞與管道，提升與移民、移工團體的合作，建立友善移工、新住民的檢舉與通報機制，改善移工脆弱的勞動條件。

南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝指出，姊妹會歷時一年完成全台首份《在台移民／工詐騙之制度性風險調查報告》，揭露詐騙風險中移民工的脆弱處境。報告指出，截至2025年6月，台灣的移民移工人口估計超過145萬人，內政部警政署打詐儀表板最新統計，卻並未以移民／工身分作為分析維度，未能揭示婚姻移民與移工的受害樣貌，使得反詐策略難以針對高風險族群制定有效對策。

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姊妹會執行秘書周慧盈指出，移民工的受詐騙樣態，除了生活中常見的詐騙陷阱，更有來自制度本身的風險。調查發現，移民工受詐可分為兩類，一是「日常生活詐騙」，如購物、交友、贈品等情境；二是「制度性詐騙」，反映政策漏洞如何讓移民與移工長期暴露於風險，甚至被迫成為失聯或無證者。

調查數據顯示，有32.5%的案例為詐騙者冒用朋友或家人的帳號，假借名義要求借錢或匯款；28%則與假仲介或虛構工作職缺有關，移工支付高額手續費後卻發現根本無工作可做。另有18.1%的受訪者曾在社群平台上遭遇戀愛詐騙，被假冒的情人騙取金錢；17.3%因參加促銷活動或申請免費贈品而洩露個資；更有11.9%的受訪者表示，曾因借出或販售銀行帳戶而被捲入詐騙案件。

周慧盈進一步強調，竟然有近3成移民工，曾遭遇工作仲介的詐騙，這些詐騙以「轉職」、「代辦合法文件」、「引介高薪工作」等話術為餌，收取數萬元費用，將移工推向黑工市場、非法就業或無保障的勞動環境。

姊妹會創會成員、政大社工所教授夏曉鵑則提出4大政策建議，強化多語言資訊的傳遞與管道，提升與移民、移工團體的合作，建立友善移工與新住民的檢舉與通報機制，改善移工脆弱的勞動條件。

民進黨立委林月琴坦言，台灣資訊多以中文為主，多語言資訊管道匱乏容易成為詐騙破口，據統計在台移工被詐騙的金額，保守估計已達17億元，每人平均每人8000元，為移工薪資的1/3至1/2。她強調，除了165詐騙專線應串連多國語言服務外，政府應精進多國語言的友善服務，並建立受害者保護機制。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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