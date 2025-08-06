台灣首次參加廣島和平紀念會 李逸洋：象徵與國際緊密相連

駐日代表李逸洋（右）出席廣島和平紀念會，與廣島市長松井一實（左）寒喧。（駐日代表處提供）

2025/08/06 13:31

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕代表台灣首次參加廣島原爆80週年和平紀念儀式 的駐日代表李逸洋，今天會後透過記者會說明他參加的感想，他表示，這是自1947年廣島首次舉行和平紀念儀式以來，台灣首次受邀參加該紀念儀式，他由衷感謝廣島市及所有相關人士提供機會讓台灣得以參與，也象徵著台灣與國際社會緊密相連。

李逸洋今天率領駐大阪辦事處處長洪英傑與代表處人員，出席上午在廣島和平紀念公園舉辦的和平紀念儀式，會後應媒體要求在廣島市內的一間飯店舉辦記者說明會。

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他說明表示，當年原子彈投下時，許多在日本求學或工作的台灣人也遭受波及，因此，廣島的歷史對台灣人民來說並非無關痛癢，而是充滿共鳴。台灣也對廣島市所訴求的「廢除核武」與「實現世界永久和平」的理念與目標深感認同。

他也提到台灣與廣島長年保持著深厚的交流關係，1982年，廣島市為推動反對核武，發起「和平首長會議」的成立，邀請世界各地城市加入。截止2025年8月，全球已有8509個城市加入，其中包括台北市、台南市、高雄市、台中市。他也期盼未來會有更多台灣城市一同響應。

另外，此外，廣島市議會與縣議會的「日台友好議員聯盟」，多年來持續推動台日友好關係，也積極支持台灣參與國際事務。例如，2022年12月，廣島市議會通過支持台灣加入CPTPP的意見書，2020年12月，廣島縣議會發表支持台灣參與WHO的意見書。台灣除了對此表示感謝之外，也希望今後能在經濟、貿易、科技、文化等各領域深化台日交流。

李逸洋強調，台灣是一個珍視和平的國家，我們相信，唯有勇於面對侵略，才能守護真正的和平，共享自由與民主價值的各國，團結一致，制止侵略者的野心至關重要。

他並表示，目前台灣海峽的局勢亦受到國際社會高度關注，越來越多國家公開表態支持台灣，台海的和平穩定已成為國際社會的共同認知。從今年2月的日美峰會、3月的G7外長會議、4月的日美韓外長會議、6月的日芬峰會、7月的日歐盟峰會、以及澳洲與英國的外交與國防部長會談，再到去年6月的G7領袖峰會與9月的外長聯合聲明，皆明確指出，台海和平與穩定對於國際安全與繁榮不可或缺。

為守護台灣海峽及整個印太地區的和平、穩定與永續發展，台灣今後也將持續與日本、美國等民主國家攜手合作，共同對抗威權主義擴張，守護我們的和平生活，全力以赴。期盼能與各位一同努力，讓像廣島這樣的悲劇永不重演，為世界建構出真正的和平。

駐日代表李逸洋（右）與駐大阪辦事處處長洪英傑（左），在出席廣島原爆和平紀念儀式後，在廣島市內召開記者會說明感想。（駐日代表處提供）

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