罷免失敗後......「山除薇害」不解散曝未來動態

罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」。（資料照）

2025/08/06 13:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕726大罷免案全數不通過，許多罷團志工心碎。台北市罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」昨起一週掛上謝票看板，今團隊核心幹部卡羅也透露未來方向，目前先暫時休養，並機動支援8月23日7案罷免案，團隊也希望維持這股能量不解散，但實際方向還是等8月23日後再討論。

山除薇害今透過社群媒體平台指出，團隊昨起於民權、吉林路口掛上謝票看板，將持續掛至下週二（8月12日），這面看板要「獻給同意的你，也獻給不同意的你，中山、北松山，未來我們繼續努力」。

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卡羅今受訪說，罷免投票結束後，團隊都處於休息狀態，許多志工心理狀態都有些沮喪，團隊也擔心志工心靈創商，近期也請諮商師來舉辦團體療傷講座等，盼照顧志工們心理狀態。

至於團隊下一步轉型，她說要等到8月23日第二波投票後才會進一步決定，目前罷團還是會集結協助剩下7個罷團，行有餘力的志工就會報名，另也有一些物資等收尾工作；而幹部也持續開會當中，團隊不希望解散，希望能保留這股能量，但還是要等8月23日後再決定。

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