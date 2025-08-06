立院傾向認定比亞迪夜宴屬私人餐敘 未依遊說法展開調查

立法院。（資料照）

2025/08/06 13:26

〔記者謝君臨／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立法院朝野立委，7月28日更夜宴立法院高層人士，包括正、副院長韓國瑜、江啟臣的辦公室幕僚，以及立法院總務處長廖炯志等。據悉，立法院傾向認定此為無關公務的私人餐敘，並未依「遊說法」規定展開調查。

對於比亞迪是否踩觸法紅線，「遊說法」主管機關內政部表示，個案是否屬遊說行為，應由被遊說者所屬機關（立法院）認定後，依「遊說法」第29條規定辦理。換言之，必須先經由立法院認定這場餐敘屬於「遊說」，才有後續處理。

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對此，立法院人士指出，目前看起來這場餐敘應該不屬於「遊說法」中的遊說行為，遊說得有具體事項，先去遊說辦公室登記，目前聽總務處長廖炯志的說法是私人餐敘而已，和立院業務並無關係。記者前往立法院秘書長室欲詢問秘書長周萬來之回應，但其幕僚表示周請假不在，無法得知其回應。

民進黨立委林楚茵批評，國民黨在罷免前裝乖，罷免後全面啟動，比亞迪接觸立法院長韓國瑜、副院長江啟臣的幕僚，卻睜眼瞎話說只是「聚餐」，根本是在自欺欺人。「中國車商透過遊說國民黨立委，想用國會多數強行施壓經濟部，用立法權凌駕行政權，為中國電動車洗產地嗎？」

林楚茵也怒轟，只敢咆哮要求行政院長卓榮泰交出關稅保密協定的民眾黨立委黃國昌與國民黨立委，要不要出來解釋，「幫中國車洗產地，對美關稅增加是藍白要出來負責嗎？只造謠不負責的藍白立委，關稅還在談偏要扯後腿，有這樣的在野黨，台灣敵人就在本能寺！」

「遊說法」第29條規定，本法所定之罰鍰，由被遊說者所屬機關檢附具體事證，移送下列機關處罰之：一、具有總統、副總統、立委或屬於依「政務人員退職撫卹條例」第2條第1項所定人員身分者，由監察院為之。前款情形以外者，由主管機關為之。監察院及主管機關為裁處本法之罰鍰，亦得主動調查之。

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