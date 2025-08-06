酒駕「車主連坐扣牌」遭法院駁回 交通部擬修法仍要扣

警方執行酒測勤務。（資料照）

2025/08/06 13:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕駕駛酒駕會被吊扣車牌，即使車主不是酒駕當事人，也同樣會被連坐吊扣、開罰。最高行政法院日前駁回處分，認定要「酒駕、車主」都同一人才能吊扣牌照，不該連坐。交通部公路局長林福山今天（6日）指出，仍要修法確定「不論酒駕者和車主是否同一人，只要酒駕，一律吊扣牌照」。

交通部今天舉行道安記者會，林福山表示，之前酒駕連坐修法時，有立委認為要加重酒駕的處罰，所以增訂連坐車主要被吊扣車牌，但沒有考慮到「明知有酒駕還借車」的連帶關係，衍生了法院對法令不同見解的課題。

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林福山表示，目前仍要尊重最高法院見解，但未來交通部仍擬修法，朝「不論酒駕者和車主是否同一人，酒駕者和車主都會處罰，車輛也會吊扣牌照」，行政部門執法和司法機關訴訟救濟見解有一致認知，若修法通過，會有三個月到六個月的作業時間。

目前「道路交通管理處罰條例」規定，駕駛人酒駕或酒駕拒測者，車輛車牌一律吊扣2年。如果車主明知駕駛人喝酒、又將車輛借人駕駛，除需吊扣車牌2年外，並依駕駛人的酒駕罰鍰金額一併處罰。

曾有男子名下小客車被兒子開出門，兒子酒駕遭警方攔查並吊扣車牌，車主不服並提出行政訴訟。今年2月，最高法院判決車主勝訴，認為「酒駕駕駛與車主為同一人」才適用扣牌規定。

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