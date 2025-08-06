落實柯文哲2年條款？ 黃珊珊點名他是「國會即戰力」

民眾黨立委黃珊珊。（資料照）

2025/08/06 13:07

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨本週日（10日）將舉辦黨代表大會，傳出將在會中處理民眾黨前主席柯文哲所立「兩年條款」存廢問題。民眾黨立委黃珊珊今（6）日點名盛讚名列民眾黨不分區立委第12名、中正大學教授王安祥，「也許是素人，但絕不是新手，而是國會即戰力」。

黃珊珊在臉書發文指出，今天是台灣民眾黨的生日，也是前黨主席柯文哲的生日，6年前柯文哲以「理性、務實、科學」作為理念，號召一群夥伴集結一路實踐，柯文哲常說要相信「眾人的智慧，會超越個人的智慧」，「一個人走的快，一群人走得遠」，不管是從台北市政府時期到現在的立法院，台灣民眾黨始終都依循這樣的信念前行。

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黃珊珊提及，從不分區立委被提名人名單的多元組成就可以見得，因為有醫藥護理、勞工關係、新聞媒體、政治法律、資深民代各種專業背景、不同地區出身的夥伴參與過去一年多的政策與討論，民眾黨團才能組成最強戰力、超越藍綠的戰隊，為民眾監督政府、捍衛公益。

「去年2月1日上任前，黨團已建立完善對應制度。」黃珊珊特別點名，不分區備位立委王安祥一年多來都參與她辦公室每周的工作會議、法案會議，也在我辦公室工作群組內，參與了解立法院每日動態和議事程序，更在多項議題及修法參與意見，對於財政委員會的業務也認真了解、學習，以確保未來問政品質、地方服務工作無縫銜接。

黃珊珊大讚，最近的台美關稅議題，在立法院召開公聽會，王安祥老師就從產業、勞工角度提供寶貴的意見與解決方法，他也許是素人，但絕不是新手，而是國會「即戰力」。

「在這個特別，卻也艱難的時刻，阿北還在受苦。」黃珊珊透露，明天下午，柯文哲的律師傳她去法院作證，她幾個月都沒辦法去法庭旁聽，她明天會據實陳述，也是幫助法院發現真實。

黃珊珊強調，謝謝民眾黨主席黃國昌帶領民眾黨繼續勇敢堅定前行，相信黒暗終將過去，真相終將大白，台北市政府八年執政的光榮不容抹煞，「阿北，我們都在，等你回來！」

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