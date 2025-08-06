中國車商比亞迪無視「遊說法」 公督盟：嚴厲譴責韓國瑜

公督盟執行長張宏林。（資料照）

2025/08/06 12:49

〔記者林哲遠／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪7月28日透過代理商，宴請立法院長韓國瑜幕僚、副院長江啟臣幕僚及立法院總務處長廖炯志等，卻查無相關遊說登記資料。公督盟執行長張宏林今日受訪時直言，此案要嚴厲譴責立法院長韓國瑜，並強調據「遊說法」規定，遊說者、被遊說者雙邊都有責任做登記，因此本案雙方恐有違法問題。

張宏林指出，台灣有許多陽光法案有「法」卻沒有去落實，包含利政治獻金、財產申報、遊說登記等，呼籲相關單位要確實去執法，當一個開放政府有政治人物的政治獻金、財產申報的揭露，卻缺漏了「遊說」這塊拼圖，將導致陽光法案不夠全面。

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「就本案來看，要嚴厲譴責立法院長韓國瑜！」張宏林認為，若立法正副院長的一級主管單位涉入沒有利益迴避、遊說登記，都是非常嚴肅的事情，這應該高度來譴責此違法之舉，不管哪一個政黨只要接受遊說，卻無登記就代表背後可能藏有一些不法利益。

張宏林進一步說，當初在設定「遊說」的樣態時，事實上是遊說者、被遊說者雙邊都有責任做登記。就比亞迪案來看，首先，廠商要遊說要去登記，再者，立法院等公務機關接受到請託希望針對政策來做改變也要去登記，因此該案就是兩邊都有違法問題。

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