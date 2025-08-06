從救災到守護和平都在「前線」 卓揆：9月敬軍行動月感念國軍付出

行政院長卓榮泰6日出席「114年軍人節敬軍記者會」。（記者張嘉明攝）

2025/08/06 13:09

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院長卓榮泰今（6）日出席九三軍人節敬軍記者會時說，國軍無論面對天災還是外來威脅，始終堅守在最前線守護家園，並宣布將9月定為敬軍集體行動月，號召全國國人將感念化為長久行動，向守護有尊嚴的永久和平的國軍致敬。

卓榮泰今天主持九三軍人節敬軍記者會並頒感謝狀，現場響應企業雲集，包括萊爾富、統一超商、阿瘦皮鞋等14間零售業者；摩斯漢堡、築間、Qburger、鬍鬚張等7間餐飲業者；以及義大世界、頑皮世界等多家民、國營休憩業者，皆響應敬軍方案活動。

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卓榮泰致詞說，7月是國家團結月，國軍不僅完成「漢光演習」，還與民間合作舉辦「城鎮韌性演習」，展現自我防衛的決心、能力與責任。官兵更在颱風、豪雨重創各地時，深入第一線救災，完成許多民間團體難以達成的任務，無論是演練、守護國家主權，還是面對對岸軍機、軍艦侵擾，國軍總是站在第一線，保護我們、阻擋侵犯。

他感謝國籍航空公司推動國軍優先登機的措施，也讓國軍站在國人前面，現在眾多企業響應，則象徵社會與國軍「站在一起」，並呼籲國人持續支持國軍。他提到，九三軍人節凝聚了全國數十個企業團體以具體行動向國軍及家屬致敬，「對企業來說是一點奉獻，對國軍而言卻是深遠的感謝」。

卓榮泰並引述「風雨生信心」歌詞，「一戰古寧頭、再戰大二膽、光輝的八二三」，指出九三軍人節源於我國與全球反侵略、反併吞國家並肩作戰的歷史時刻。國軍從反攻大陸、反共抗俄，到現今守護台海和平、肩負印太地區和平穩定責任，犧牲奉獻無法形容，也正因國軍克盡職責，國家才能在經濟發展、人權、自由與民主上持續前進。

他感謝歷任總統與國防部同仁推動軍隊國家化與現代化，使國軍成為智慧化、科技化部隊，承擔守護國家、人民尊嚴與地區和平的責任。

卓榮泰強調，台灣需要的是有尊嚴、有價值的永久和平，必須軍民團結、國家與人民並肩，才能完成使命；企業在經濟與競爭力上是國家後盾，國軍則在主權與安全上堅守第一線，兩者同為不可或缺的力量。

卓最後也向國軍家屬致敬，肯定肩負「守護守護者」責任的不安、等待與辛勞。他呼籲全國國人讓9月成為國家敬軍的集體行動月，以實際行動向長年付出的國軍致敬，「國家挺企業，企業挺國軍，國軍保衛國家、保衛大家」！

零售、餐飲業者響應軍人節敬軍方案行動。（記者方瑋立攝）

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