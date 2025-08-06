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    盧秀燕急出國挨轟 國民黨：若中市災情嚴重 民進黨為何往南部救災?

    國民黨中市黨團書記長李中質疑民進黨，若中市災情嚴重，為何往南部救災？（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市黨團書記長李中質疑民進黨，若中市災情嚴重，為何往南部救災？（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/06 12:40

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕出訪澳洲，民進黨中市議會黨團今質疑盧秀燕救災不力，要求盧立即返國，國民黨中市議會黨團書記長李中批民進黨團是意圖為黨中央因對南部救災不力來轉移焦點；若台中災情真的那麼嚴重，民進黨民代為何不留在台中救災，反而跑到南部去救災？

    李中表示，日前連日豪雨造成南部地區受災嚴重，民進黨政府第一時間未積極救災，還全力投入大罷免，事後民進黨中央才宣布要黨公職組隊救災，現在又宣布捐出一日所得，根本就是意圖為民進黨中央南部救災不力來轉移焦點。

    李中指出，南部地區在這波豪大雨受災慘重，且許多地方至今仍滿目瘡痍，相較之下，台中市情況輕微，只是在豪雨當下因宣洩不及造成部分地區有積水情況，且這些情況都在市府相關單位積極處理後迅速恢復正常。

    李中反問民進黨，若台中災情真的那麼嚴重，民進黨民代為何不留在台中救災，反而跑到南部去救災？民進黨以此要求市長盧秀燕不能出國考察，真的不知道是在說什麼。

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