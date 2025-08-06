親子共學團反對核三重啟 青年批：把解不開的難題留給後代

20歲的暖暖蛇青少年共學團成員吳亞昕將在13日參加「核三重啟」公投電視發表會，以反方代表身分對決正方代表民眾黨立委黃國昌。（記者李文馨攝）

2025/08/06 12:26

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投將於8月23日登場，社團法人台灣親子共學教育促進會今天在立法院舉辦記者會，邀請青少年與環境教育界代表出席。20歲首投族、暖暖蛇青少年共學團成員吳亞昕說，台灣核廢料處置若連選址都有困難，卻主張重啟核三，「這不就是把解不開的難題，留給我們這一代、以及下一代嗎？」

暖暖蛇青少年共學團成員、現年17歲的張璿糧表示，他6歲時與媽媽參加2014年4月27日的反核遊行，夜宿忠孝西路，看見很多人為了守護未來而堅持不走，長大後查資料更確定，核三已運轉40年，設備老舊，而台灣沒有高階核廢「最終處置場」，又在地震帶、土地小、人口密，如果冷卻失效，後果是台灣承受不起的。

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主婦聯盟環境保護基金會發展推廣組長李孝濂認為，核三廠已運轉40年，設施老舊，且鄰近活動斷層，核安風險難以接受。他認為，當核安與核廢問題無解，核電就不該是台灣的選項，呼籲政府加速再生能源轉型，落實在地參與，避免走回高風險、缺乏民主正當性的老路。

今年20歲、暖暖蛇青少年共學團成員吳亞昕將在13日出席「核三重啟」公投電視發表會，以反方代表身分對決正方代表民眾黨立委黃國昌。她說，台灣並無核廢料最終處置的完整方案，作為過渡方案的中繼階段乾式貯存設施，無法完全容納已產生的4731噸高階核燃料。

吳亞昕指出，台灣核廢料處置若連選址都有困難，卻主張重啟核三，「這不就是把解不開的難題，留給我們這一代、以及下一代嗎？」她說，核三廠現位於活躍的恆春斷層帶上，加上機件運轉40年，重啟要全面提升設備和耐震係數，絕非3至5年內可以完成，與其發起一場耗費大量社會成本的重啟核三公投，是否把心力拿去面對再生能源發展中遭遇的困難更為實際。

記者會末，暖暖蛇小學共學團成員演唱由恆春民謠改編的反核歌曲，呼籲各界重視核災風險。另外，親子共學也宣布發起「親子家庭反對核三重啟」公開連署，並啟動全國繪本故事串聯，透過親子共讀感受核災可能造成的傷害，理解世界正面對的問題。

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