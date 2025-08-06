保護令難阻殺機？ 朝野立委轟制度失靈 促引進電子監控防再犯

保護令難阻殺機，面對多位立委建議修法增設「電子監控」，衛福部長邱泰源承諾，將於一個月內召開跨部會研商會議。（記者邱芷柔攝）

2025/08/06 12:22

〔記者邱芷柔／台北報導〕近日接連發生重大家暴命案，即使被害人已申請保護令，仍不幸遭加害人殺害，引發社會譁然。立法院社福及衛環委員會今（6日）針對保護令制度召開專案報告，多位立委建議修法增設「電子監控」，強化即時預警與人身安全防護。對此，警政署、法務部與衛福部均表態支持，衛福部長邱泰源也承諾，將於一個月內召開跨部會研商會議，若順利凝聚共識，預計半年內提出修法草案。

國民黨立委王育敏指出，現行保護令制度有四大缺口，家暴網絡人員敏感度不足、檢察官對加害人羈押力道太弱、監控機制薄弱、預警系統不完善。她強調，不能再要求被害人躲起來，「應從源頭控管加害人行蹤」，呼籲政府檢討羈押標準、導入電子監控、建立智慧預警系統，讓警方與社工可同步掌握風險。

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國民黨立委邱鎮軍也直言，「那張保護令會響嗎？會震動嗎？都不會嘛！」會收到保護令的人，就是不會守法的人，「給一張紙有什麼用？」他主張比照性侵犯制度，以電子腳鐐強化控管，並指出美、法、韓、西班牙早有類似制度，台灣不應再落後。

國民黨立委廖偉翔指出，違反保護令案件逐年增加，從2021年的1758件攀升至目前已超過2400件，顯示現行制度的執行有待加強。他也強調，電子監控在多國早已實施，但台灣卻因執行責任歸屬不明而停滯不前，呼籲衛福部應在此次修法中明確釐清跨部會分工，「否則只是持續研商、反覆開會，直到下一條人命犧牲！」他也在會中逐一點名詢問是否支持修法增設電子監控條款，警政署、法務部與衛福部皆當場表達同意立場。

邱泰源表示，目前保護令違反比率約為兩成，顯示制度仍具一定嚇阻效果，但對於高風險個案，確實有必要進一步強化。他表示，電子監控是值得借鏡的方向，衛福部將在一個月內召開跨部會研商會議，若順利凝聚共識，預計六個月內提出修法草案。

衛福部保護服務司長張秀鴛補充，電子監控機制過去已有討論，目前保護令執行由警政機關負責，未來若增設電子監控，也將由警政單位執行。

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