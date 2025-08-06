潮州鎮長周品全再因案遭押 屏縣府火速派黃有成代理

代理鎮長黃有成核批的首份公文。（記者陳彥廷攝）

2025/08/06 12:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨籍的屏東縣潮州鎮長周品全，因賣官案於7月31日遭屏東地方法院羈押，已是他這個鎮長任期以來二度被關押，為免鎮公所群龍無首，屏東縣政府火速派代現任工務處副處長黃有成代理穩定鎮務，今天上午進行交接，由於黃有成是在地人，交接現場可說是冠蓋雲集。

去年才從秘書升任副處長的黃有成為高雄科技大學營建工程研究所畢業，2000年調任縣府工務處，2008年擔任養護科長，經歷莫拉克風災搶修及復建工程，2013年擔任技正及2014年土木科長掌理推動屏東生活圈道路系統建設計畫，2016年升任秘書協助辦理縣內重大建設，包括高鐵特區道路系統興闢、國際棒球場興建工程、縣內災害復建工程、國中小老舊校舍興建及公園綠地興闢等。

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代理職雖然在修法後限於公務體系事務官，但若為一般民人，因需要進行身分審核，因此近年代理曾出現長達至少1週，地方鄉鎮事務出現空窗期，屏東縣長周春米為減少這樣的時間，因此近期派代就是都以事務官為主，這次派代黃有成，除考量是在地潮州人，並擁有工程專長，若有與縣府工務處相關事務也能更快速處理。

黃有成指出，潮州是屏東市人的最多人口大鎮，地處屏東平原中心，相當扼要，會被派代主要的任務就是穩定潮州的鎮務，並儘量讓人事穩定，首個大規模的公共事務就是8月23日的公投，將有賴於原有公所人員的努力與合作，全力讓公投與以往一般穩定進行。

黃有成說，由於屏東在0728的西南氣流中的農損是受創深重，因此會請鎮公所相關課室儘速查報有受損的產業，此外，潮州鎮內有少數幾個區域易積淹水，將持續進行清疏水路及各項防災工程。

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