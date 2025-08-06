柯文哲撤告鍾小平 庭內和解庭外再闢戰場

柯文哲生日開庭，與鍾小平對簿公堂，庭後台北市議員鍾小平受訪。（記者王藝菘攝）

2025/08/06 12:17

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平去年接連爆料前台北市長柯文哲向京華城收賄3至4億、「1500」是比特幣、柯傳鹹濕簡訊騷擾女記者，柯文哲認為是造謠，提刑事自訴控告鍾涉加重誹謗，法官今開庭不公開審理，柯文哲當庭撤回自訴，還押看守所；但庭內和解庭外卻另闢戰場，對於撤告條件，鍾小平與民眾黨發言系統的說詞兩樣，鍾小平認為透過媒體公開「致歉」即可，民眾黨的陳智菡、吳怡萱則是要求鍾「鄭重道歉」。

由於不公開審理，鍾小平庭訊後「轉述」庭內情況說，法官一開始第一句話就是問他們要不要和解，柯文哲回應說，他在看守所裡休息、看很多書，認為社會應該要大和解， 希望社會和解共生願意撤案。

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鍾則主張自己也有基本的查證「但沒有百分之百的查證，基於藍白合、基於整個社會的大和解，我也願意跟他『致歉』, 就現在跟你們（媒體）講」，所以柯文哲也接受，就撤告了。

民眾黨發言人吳怡萱、張彤、立院黨團主任陳智菡皆在旁緊盯鍾小平發言，陳智菡數度插話高呼要求鍾「鄭重道歉」。

吳怡萱則取得律師提供的庭內筆錄記載指出，鍾小平在法庭內有向柯文哲表達說，他沒有經過謹慎的查證，在錄製節目過程中發表了不實的言論，他願意當庭向柯文哲道歉，也向法院承諾退庭後會向媒體說他會道歉；至於鍾小平剛剛向媒體道歉的程度是否能被接受，社會大眾自有公評。

吳怡萱說，柯文哲是基於國家整體發展利益著想的高度，在思考這件案子，在法庭內仍說「心在善念、盡力而為」，希望以這件案子給社會做一個示範，放下所有不愉快，希望社會大眾能保有善念，化解對立，所以當庭接受鍾小平的道歉。

傳明年有意參選萬華中正區市議員、與鍾小平競爭的吳怡萱話鋒一轉指出，柯文哲雖然接受道歉，但也希望鍾小平能夠出面解釋清楚他的作為，公眾人物不能在未經查證的前提下公然造謠後，結果完全不用負責任，鍾小平今天若不站出來道歉，對當事人會是多大的傷害，「造謠的人仍在外面造謠，被造謠的柯文哲卻被限制行動、禁止發言、關在看守所裡」，希望鍾道歉之餘，也能有所警惕，未來更謹慎發言。

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