公務員鬧人才荒 侯友宜：新北70％內陞留才

公務員面臨人才流失危機，新北市提出因應人才短缺作為。圖為市政會議。（記者賴筱桐攝）

2025/08/06 12:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕面臨高齡化、少子化社會，人力結構改變，公務體系也受到衝擊，公務員人才流失嚴重。新北市長侯友宜表示，新北市希望優秀人才深耕新北，近年透過跨領域訓練，培養更多專業人才，同時鼓勵內部升遷，目前內陞人員已達到70%。

人事處長林正壹今天在市政會議報告指出，依據考選部資料，公務人員高考三等技術類科連續2年均不足額錄取，2023年報考1萬741人，需用1737人、錄取1608人，不足額129人；2024年報考1萬32人，需用1882人、錄取1784人，不足額98人。

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林正壹表示，市府透過彈性用人、福利加碼、強化後援、精進人力等4大作為，因應人力短缺問題，包括人才留任、建置跨域及績優人才資料庫、進行跨領域職務歷練、鼓勵內陞等，也調升約僱和臨時人員薪資至基本工資1.1倍（3萬1449元）；此外，擴大員工健檢與偏遠地區心理諮商服務，並拓展徵才管道，強化教育訓練。

侯友宜表示，近年市府透過跨領域訓練，培養更多專業人才，同時以「內陞為主、外補為輔」，目前內陞人員的比例已達到70%，針對福利、待遇的照顧，都會跟中央積極爭取，包括不開業獎金、工程技術人員提升加給、社工人員獎金等，希望建構友善職場環境，減輕市府員工的家庭、人際與財務壓力。

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