媒體議價難解！數位部設「數位分潤平台」 基金相關條文全數保留

立法院交通委員會今日逐條審議媒體議價相關草案。（記者林志怡攝）

2025/08/06 12:00

〔記者林志怡／台北報導〕立法院交通委員會今（6）日逐條審議媒體議價相關草案，但多位民進黨立委擔憂強制議價造成平台反彈，且數位部正持續建立「數位分潤平台」，希望保留時間，讓數位部提出相關條文規範，國民黨及民眾黨立委則要求數位部儘快提出相關內容與做法，這次與基金相關條文草案都保留。

民進黨立委許智傑認為，加拿大、澳洲等國強硬要求數位平台分潤與媒體，造成Meta封鎖加拿大、澳洲新聞，造成讀者、媒體、平台的三輸局面，應暫緩審議媒體議價相關草案，由數位部等訂定辦法並成立分潤平台，由平台以樂捐等方式進行，建立慣例與默契。

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民進黨立委范雲也說，各委員提出的版本間「完全沒有共識」，且數位部也已建立「數位分潤平台」並與多個媒體溝通、獲得超過10個媒體同意，希望給數位部空間與時間，建立相關條文，並交由獨立公正機構辦理，避免政府力量介入，且以基金方式辦理，也與美國所在意的強制議價、強制稅不同。

民進黨立委林楚茵進一步指出，基金的作法像是台灣媒體的集體訂閱制，等同於另開一道門，在計算點閱與流量時有新的作法。

數位部次長林宜敬也說，過去加拿大、澳洲執行媒體議價的經驗顯示，相關做法有窒礙難行之處，數位部設法從科技與商業模式解決，台灣是世界第一個嘗試「數位分潤平台」的國家，但新的作法都有風險，且需要諸多溝通協商。

因此，林宜敬表示，希望立法院多給時間，讓數位部與媒體、平台溝通，且相關法案牽涉數位部與數位平台產業及媒體產業，數位部需要時間與相關部會設法取得共識。

國民黨立委王鴻薇表示，現在的市場太過扭曲，大型數位平台廣告收入可以拿到6至8成，新聞產業卻無法分享成果，立法院有必要進行法院修正，今日傳出數位部積極協調業者做聯合訂閱平台，數位部起步太晚，希望在最後處理前提出行政院版本共同研商。

國民黨立委洪孟楷也認為，如何達成社群平台、新聞媒體之間的平衡是重點，想讓新聞媒體內容有優質產出，就要有合理比例分潤報酬，若放任現況持續，追求流量將造成內容農場、標題殺人的文章持續產出，內容生成者無法得到有良好環境資源，希望求同存異，盡快有新階段進展。

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