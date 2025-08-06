盧秀燕急訪澳洲 綠營批棄市民於不顧、想選總統「門都沒有」

民進黨中市議會黨團要盧秀燕停止出國，返國救災。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/06 12:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕昨晚搭機飛往澳洲進行城市外交，民進黨中市議會黨團今天召開記者會抨擊，台中市還有很多災區待重建，但盧秀燕卻帶著肩負重建責任的建設局長及交通局長等人出訪澳洲，意圖是什麼？想出國見誰？沒有交代清楚災後搶修復原工作，就偷偷跑出門，這是棄台中市民於不顧。盧秀燕還敢想選中華民國台灣的總統，「門都沒有！」更呼籲盧秀燕快回國救災。

盧秀燕昨晚帶著副市長黃國榮、副秘書長張大春、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、法制局長李善植、地稅局長沈政安等官員出訪澳洲，表示因美關稅問題，希望藉由此行擴展經貿布局，此外也考察會展中心、大墩美展及了解燃煤發電場停止運作後的運用等。

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民進黨團總召王立任、兩位副總召張芬郁、張家銨都痛批，目前台中市還有很多災區需要重建，如大坑山區及豐原南坑巷邊坡坍方，而且還帶著負責救災的建設局及交通局長出國，卻未帶有貿易專才的官員，沒有經發局、也沒有文化局長，居心何在？週六日還有一波降雨，令人憂心，要求盧秀燕快返國坐鎮；更質疑盧急著出國想見什麼人，意圖是什麼？黨團譴責盧秀燕的態度。

議員林德宇更質疑盧說出國是為了關稅外交，現階段美國對澳洲的關稅是10%，是各國最低，但是澳洲的代價是開放美牛進口，難道盧要這個談判條件嗎？他批盧秀燕，災後的復原、重建，沒有交代清楚災後搶修復原工作，就偷偷跑出門，這是棄台中市民於不顧。盧市長還敢想選中華民國台灣的總統，門都沒有！

市議員黃守達、李天生、何文海、曾朝榮、陳淑華、林祈烽、陳雅惠、張玉嬿、江肇國、謝志忠都呼籲盧秀燕應儘速暫停出訪行程，而非為個人仕途鋪路、搞政治作秀，立即返國投入災後復原工作，不要只會擺拍，趕快回來重建。

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