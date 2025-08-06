柯文哲撤告鍾小平 氣憤小草湧黃國昌臉書留言

台北市議員鐘小平受訪。（記者王藝菘攝）

2025/08/06 13:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平去年接連爆料前台北市長柯文哲向京華城收賄、傳鹹濕簡訊騷擾女記者，柯文哲認為是造謠，提刑事自訴控告鍾涉加重誹謗，法官今開庭不公開審理，鍾小平承諾道歉，柯文哲當庭撤回自訴。對此，民眾黨主席黃國昌在臉書發文稱讚柯文哲氣度與格局令人敬佩，不過，留言區仍湧入大量「小草」痛批鍾小平，甚至要求他退出政壇。

對於柯文哲今日當庭撤回自訴，黃國昌上午在臉書PO文表示：「鍾小平公開道歉，柯P選擇原諒撤回自訴，主席如此的氣度與格局令人敬佩。不過，小草們仍忿忿不平，留言灌爆黃國昌臉書痛罵鍾小平：「鍾小平真的很噁心」、「他之前打球還霸佔體育館」、「鍾小平要退出政壇」、「投他票的人根本腦袋不正常」、「阿北原諒他，我們不會原諒他」，短時間內就湧入超過1000則留言。

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今日鍾小平庭訊後「轉述」庭內情況說，法官一開始第一句話就是問他們要不要和解，柯文哲回應說，他在看守所裡休息、看很多書，認為社會應該要大和解， 希望社會和解共生願意撤案。鍾則主張自己也有基本的查證「但沒有百分之百的查證，基於藍白合、基於整個社會的大和解，我也願意跟他『致歉』，就現在跟你們（媒體）講」，所以柯文哲也接受，就撤告了。

民眾黨發言人吳怡萱則取得律師提供的庭內筆錄記載指出，鍾小平在法庭內有向柯文哲表達說，他沒有經過謹慎的查證，在錄製節目過程中發表了不實的言論，他願意當庭向柯文哲道歉，也向法院承諾退庭後會向媒體說他會道歉。

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