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    普發現金「排富」？ 吳思瑤質疑：稅收最大貢獻者反被排除

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/08/06 11:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國對等關稅，行政院明（7日）擬通過特別預算並送請立法院審議；待最終關稅稅率出爐後，另提特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」，在民進黨內引發不同看法。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（6日）表示，對於是否普發現金及排富都還在討論，但歲計賸餘最大的貢獻來自稅繳得多的人，若繳的多反而被排掉，「請問這還是『還稅於民』嗎？」

    一名黨政人士透露，行政院未來將提出特別條例修正草案，在普發現金納入排富條款，但細節還要討論，有排富才能更有效地利用政府預算，來照顧需要照顧的人。如行政院提出的修正案能順利通過，特別預算可再重新編列送出，未來就依照行政院版普發現金。

    吳思瑤表示，對於特別條例要怎麼修，或者是否普發現金、有無排富等，黨內目前都還在討論，皆尚未定案。

    吳思瑤進一步說明，風災特別條例需要錢，未來擴大產業因應對等關稅的部分也可能要加碼，現在要給行政部門一些時間，盤點相關財政預算，才能回答普發現金在餘裕上能做到什麼程度，黨團也一直把握機會交換意見。

    吳思瑤也強調，排富與否是值得討論的事情，既然是普發現金就不該排富，因為這需要部分舉債、部分運用歲計賸餘，而歲計賸餘最大的貢獻就是繳稅繳得多一點的人，「我繳的多，普發又把我排掉，請問這還是『還稅於民』嗎？」她指出，這些仍待黨內凝聚共識、整合意見，也必須符合憲法程序。

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