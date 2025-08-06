因應台美關稅結果 經民連籲廣開公聽會完整衝擊評估

台美關稅談判最終結果即將揭曉，台灣經濟民主連合今日舉行記者會，提出「關稅衝擊影響評估，切勿閉門造車」、「擴大勞工失業給付，朝野合力推動」兩項訴求。（記者田裕華攝）

2025/08/06 11:38

〔記者謝君臨／台北報導〕台美關稅談判最終結果即將揭曉，台灣經濟民主連合今日舉行記者會，提出「關稅衝擊影響評估，切勿閉門造車」、「擴大勞工失業給付，朝野合力推動」兩項訴求，並建議行政院比照當年服貿協議爭議舉行20場公聽會的前例，廣開公聽會與聽證會。經民連也呼籲朝野政黨謀定而後動，沉著因應此重大經濟與社會衝擊。

經民連智庫召集人、律師賴中強指出，面對即將出爐的台美貿易談判衝擊，在野黨急於談判結果未定前，要求行政院長赴立法院報告，執政黨則預告將先修改「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，再提出特別預算。朝野政黨都過度急於政治攻防，而忽略因應完整衝擊應該有的步驟。

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賴中強表示，政府整體因應台美貿易協定的四步驟應為：第一步，廣泛舉行公聽會及聽證，進行全面且縝密的衝擊影響評估；第二步，待聽取各產業與民間意見後，行政院方能根據完整的衝擊影響評估，提出因應方案；此後方有第三步「韌性條例」的修正，以及第四步特別預算的編列並送交立法院審議。

賴中強呼籲，朝野各黨切勿急就章地閉門造車，也不要僅從政黨對立、政治攻防的角度，處理此一攸關全體國民生計的重大決策。

經民連智庫研究員陳思妤指出，貿易戰急遽升溫，而其中最關鍵並急迫的，是保護受產業變遷與失業衝擊的勞工，鄭重呼籲朝野三黨應合作擴大勞工失業給付，落實就業保險覆蓋，確保失業勞工不因雇主未投保就業保險而領不到失業給付，此涉及「就業保險法」、「因應貿易自由化調整支援條例」、「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」三法之修正。

台灣超派守護聯盟發起人、牧師陳曉煒表示，針對韌性條例的修正，他贊同賴中強所言，行政院有義務透過公聽會、聽證會，以及和勞工團體的對話，提出應對方案。他也建議，勞工失業補助擴大這點應盡快進行規劃，否則未來可能根本來不及。

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