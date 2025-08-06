「台灣如何失去川普」引熱議 沈榮欽曝與川普談判關鍵

美國總統川普。（歐新社）

2025/08/06 13:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的前高階顧問惠頓（Christian Whiton）在國外網站發表「台灣如何失去川普」一文，引發熱議。惠頓曾任與美國台灣代表處合作的公關公司顧問，現任職於專門協助與政府、媒體打交道的顧問公司。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，比起這篇文章，他覺得英國前首相強生的說法，更符合他對川普的理解。他說川普喜歡做交易，台灣可以和他做個交易，「讓他贏」（give him success）。川普需要贏的感覺，這是和川普談判的一個關鍵。

沈榮欽在臉書PO文表示，有人問他對「台灣如何失去川普」一文的看法，他的看法十分無趣，就是平常心看待，川普前幕僚惠頓（Christian Whiton）為了自己公關公司的生意，當然會批評對手「Ballard Partners 在部分川普圈人士間已不再吃香」，而且台灣對川普關係犯下大錯，所以十分需要他。這是典型的業務寫作方法，換作是我也會這樣寫。不過只要看他的公關公司業績，大概知道和他文中的暗示相反，他並非可以接近川普核心的人物，公司才會業務如此清淡。

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沈榮欽指出，雖然如此，但這並不意味惠頓的文章可以忽略，他提到台灣對待川普可能犯下的錯誤，就很值得一讀，相信其中有些地方值得台灣政府反省。但是他過度強調川普對於理念的執著與台灣政府對美國新右派一無所知，恐怕都言過其實，把美國國內的政治議題和外交議題混為ㄧ談。

沈榮欽續指，美國是多元社會，各種意見的文章都有，也很有參考價值，但相信台灣的國安人員不會天真到讀完這篇文章就完全信以為真。很多時候讀者對一篇文章的反應，很大一部分是反映讀者本身的意識形態。

沈榮欽分析，英國前首相強生的說法，更符合他對川普的理解。強生說川普喜歡做交易，台灣可以和他做個交易，「讓他贏」（give him success）。川普需要贏的感覺，這是和川普談判的一個關鍵。

沈榮欽直言，台灣關稅談判仍在繼續，瑞士經驗說明每一時刻都十分重要，台灣仍須步步為營，需要兼聽反省，但不需要失去主見而自亂陣腳。

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