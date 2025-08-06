民眾黨質疑治水成效 台南市府駁斥：先了解事實再公開發言

南市水利局說明治水工作。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/06 12:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對民眾黨質疑台南治水成效、質問「錢花到哪裡去」？台南市政府今（6）日嚴正回應，台南並非治水無效，而是長年在南北資源分配不均的情況下，仍努力以有限預算逐步改善。民眾黨若不清楚台南地理與歷史脈絡，應先了解基本事實，再公開發言。

市府指出，台南地勢低窪，歷史上為「台江內海」，多屬潟湖與三角洲地形，易淹也難治。近年來雖受極端氣候影響，但市府持續投入治水，成效可見。例如，2009年莫拉克颱風造成5萬5千公頃淹水，至2023年凱米颱風已降至335公頃，顯示災情已大幅減少。

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台南市水利局也說明，治水資源南北不均。台南土地面積與台北相當，卻僅獲得約四分之一的治水預算，因此僅能採用「10年重現期」防洪標準，無法比擬台北的「200年重現期」。然而在這樣的條件下，市府仍努力推進各項防洪建設。

對於監察院指出部分治水經費未專款專用，市府已召開記者會說明清楚，資料與影片均可公開查證。市府也指出，近期網路社群疑似出現大量陌生帳號，散布誇大或不實訊息，質疑有網軍操作，呼籲民眾黨勿帶風向言論及政治操作。

南市府指出，治水經費尚不足數百億，年初新版財劃法粗暴草率通過，加上中央總預算被大刪減，台南在此狀況下，後續治水經費堪慮。

市府強調，治水是長期工程，不可能一步到位。若在資源分配不公、預算遭刪減的情況下，還被指控「打水漂」，不僅不實，更是對基層工程團隊傷害打擊。令人懷疑「 台南不值得治水嗎？」民眾黨是否認為台南人不應享有與北部相同的治水標準與生活品質？

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