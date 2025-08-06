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    游盈隆拋大罷免「納粹侵蘇」謝志偉：欠罷團一個道歉

    即將出任駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

    即將出任駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

    2025/08/06 13:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726罷免投票同意罷免方失利，台灣民意基金會董事長游盈隆以「納粹侵俄」比喻罷團發起下架國民黨立委，對此即將出任駐歐盟代表的謝志偉發文怒轟，大是大非是公事，他個人到此為止，以後看游盈隆造化，或是念舊情或仍奄奄一息吧，但更是因爲：一個自稱、自豪「燒成灰也是鐵綠」的「英雄」卻淪落到得靠中時以這種不入流的手段為他遮羞，已經夠丟臉了，游盈隆還是欠「罷團」一個道歉！

    謝志偉在臉書PO文表示，有些事須釐清，不是他好辯，實乃大是大非也，游盈隆以專家之姿評析「大罷免」，原本就該避免「公親變事主」。結果，勝負一出，他竟然大剌剌地演出「公親殺事主」，這已是足以被譏為「漏饀」之舉了，豈料，他意猶未足，再以「（十一世紀的）十字軍東征、（十九世紀初）的拿破崙征俄和（廿世紀的）納粹侵俄」之喻，極度污名化「大罷免」，其惡意已到匪夷所思的地步。

    謝志偉指出，三個比喻中，最過分的是「納粹侵俄」之比」，遠超過可以容忍的底線。我昨天以「為醜化『大罷免』，不惜搬出『納粹侵俄』？」為題譴責游居心何在，並建議他立刪該文，24小時過了，他沒（敢？）回應，倒是「中時電子網」非常體貼地替他出手打我。

    謝志偉續指，問題是他的重點在「納粹侵俄」，標題放的也是「納粹侵俄」，中時卻硬生生地掉換成「十字軍東征」，並且再以「AI」補妝」，標題就變成：「游盈隆喻罷團卸責『如十字軍東征」』、謝志偉嗆聲遭AI打臉」！可見連幫他遮羞的中時都知道游犯了多嚴重的錯誤！

    謝志偉直言，大是大非是公事，我個人到此為止，以後看他造化，或是念舊情或仍奄奄一息吧，但更是因爲：一個自稱、自豪「燒成灰也是鐵綠」的「英雄」卻淪落到得靠中時以這種不入流的手段為他遮羞，已經夠丟臉了，刪了吧，認錯吧，游盈隆，謝志偉的重點在：他欠罷團一個道歉！

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