台灣每月砸近180萬雇親川普顧問公司？ 外交部：符合國際慣例

外交部指出，台灣持續透過多元管道與美國各界互動，深化台美跨黨派的友誼與合作，我國駐美國代表處也與華府公關公司合作，協助推動對美工作。（資料照）

2025/08/06 11:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕前美國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）日前撰文指出，台灣每月花費6萬美元（約179萬新台幣）雇用親近美國總統川普（Donald Trump）的遊說顧問公司巴拉德合作伙伴公司（Ballard Partners）。對此，外交部表示，相關合作基於專業評估與實務需要，且符合國際慣例。

前美國務院資深顧問惠頓4日以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，直指台灣政策讓台灣與美國總統川普漸行漸遠，且曝光我國駐美代表處自5月起，以每月6萬美元費用雇用親近川普的遊說公司巴拉德合作伙伴公司（Ballard Partners）來加強雙邊關係。

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外交部表示，台灣與美國的關係歷經長年耕耘，在兩黨及行政與國會各界的支持下奠定堅實的基礎。

外交部指出，台灣持續透過多元管道與美國各界互動，深化台美跨黨派的友誼與合作，我國駐美國代表處也與華府公關公司合作，協助推動對美工作。

外交部說明，相關合作基於專業評估與實務需要，協助多元拓展美國各界對台美關係的理解與支持，此作法歷經各屆政府，行之有年，駐美國代表處一向謹慎擇聘公關公司，並定期檢討與調整，此類合作也符合國際慣例，無論外國政府機構、大使館、企業均常藉此協助推動相關工作。

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