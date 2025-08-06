柯文哲生日控鍾小平造謠當庭撤告 鍾：基於藍白合

柯文哲提出刑事自訴控告鍾涉加重誹謗，法官今開庭審理，經不公開審理35分鐘後，柯文哲當庭撤回告訴。（記者王藝菘攝）

2025/08/06 11:35

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平去年接連爆料說，前台北市長柯文哲收賄京華城3至4億公關費、隨身碟「1500」的單位是比特幣、柯傳鹹濕簡訊騷擾女記者，柯文哲提出刑事自訴控告鍾涉加重誹謗，法官今開庭審理，經不公開審理35分鐘後，柯文哲當庭撤回告訴。

柯文哲今日自願被提訊到庭，法官考量柯文哲現仍是羈押禁見身分，決定不公開審理，不開放旁聽。

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庭訊結束後，鍾小平面對媒體受訪表示，柯文哲已經當庭撤告了、沒事了，「基於藍白的合作，基於我沒有100%查證，柯市長也有高度，他也和解了，表示撤告」；但在一旁監聽的民眾黨立法院黨團主任陳智函在旁數度高呼「鄭重道歉」。

媒體為此詢問鍾小平，是否有和解條件？鍾小平起初說「沒有條件，就是公開跟大家說明一下，他就是說我跟你們（媒體）講就可以了，今天播出就可以」，媒體持續追問有沒有要他道歉。

鍾小平說，法庭內，法官一開始第一句話就是問我們要不要和解，柯文哲陳述說，他在看守所裡休息、看很多書，認為社會應該要大和解，社會希望和解共生，柯願意撤案；鍾則說自己也有基本的查證，「但沒有百分之百的查證，基於藍白合、基於整個社會的大和解，我也願意跟他『致歉』，就現在跟你們（媒體）講」，所以柯文哲也接受，就撤告了。

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