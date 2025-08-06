桃園藍委未罷成 罷團志工淚吐：普發1萬元議題摔大跤

桃園市議員王珮毓（前排中）說，公民罷團在罷免過程付出的努力，沒有白費。（記者黃政嘉攝）

2025/08/06 11:44

〔記者黃政嘉／桃園報導〕首波大罷免結束，民進黨籍桃園市議員王珮毓、黃瓊慧昨晚在桃園市平鎮區舉辦「公民充電站」，約50位桃市各區罷團志工參與，有志工難過灰心、覺得民進黨出力不夠等，對此，王珮毓說，「大家在罷免過程付出的努力真的沒有白費」，投票結果雖不盡人意，但這次公民罷免運動，確實讓更多民眾意識到台灣面臨的困境與挑戰。

王珮毓表示，昨在公民充電站感受到罷免活動所凝聚的公民力量並未消散，大家一起尋找接下來的行動方案，確實有非常多的中間選民是透過罷免過程，更加理解目前台灣受到了什麼樣的威脅。

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「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊志工Kate表示，開票完當天，她真的要發瘋，努力這麼久，不是為了想看到這種結果，大家都知道呂玉玲跟其他藍委很難罷掉，最後都安全下莊，她覺得真的是狠狠在普發1萬元議題摔得很慘，民進黨即使沒辦法直接地支持罷免，但能用行政中立的立場，明確說出哪裡不對、不合法，但她覺得沒等到這樣的聲明，Kate哽咽說，「這次一個藍委都沒被罷掉，覺得我們做的還不夠。」

黃瓊慧鼓勵口吻說，「各位別因此灰心喪志」，發瘋到一個階段後要繼續擴散，首波罷免結束就是迎戰下次選舉，許多平鎮、龍潭人在2階連署怕被里長點人頭，從南區跑到她這邊來寫，因為南區這些里長都被「綁住」，沒那麼多里長支持罷免，她鼓勵大家當里長，當民進黨後盾，藍白現在笑他們剩10幾%民意支持，他們還是要想辦法突破現況、突破同溫層，才能保護台灣，所以大家這情感一定不能散，要繼續在桃園耕耘。

桃園市議員黃瓊慧（前排右）鼓勵公民可當里長，作民進黨後盾。（記者黃政嘉攝）

桃園各區罷團志工在「公民充電站」活動，留言寫下選後個人想法。（記者黃政嘉攝）

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