加國前防長：中國加強施壓 難理解台灣爭論國防預算

加拿大前國防部長康尼（Jason Kenney）。（中央社）

2025/08/06 12:45

〔中央社〕加拿大前國防部長康尼接受中央社專訪表示，加拿大承諾在10年內將國防開支翻倍，儘管加拿大受到的威脅「僅是台灣一小部分」；台灣提高國防預算到GDP3%相對溫和，台灣必須展現自我防衛決心，不僅是依賴美國安全承諾。

康尼（Jason Kenney）5日出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，並接受中央社專訪。

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美國總統川普（Donald Trump）要求盟友負起安全責任，加拿大總理卡尼（Mark Carney）6月宣布，2025年度國防開支將突破GDP2%，接著在北約峰會，加拿大再度承諾國防開支將在2035年達到GDP5%目標。

康尼於2015年擔任國防部長期間對國安採取強硬立場，他接受中央社專訪時坦言，雖然川普與加拿大許多意見相左，但要求盟友負擔安全成本是正確決策；由於美國形成的新現實，加拿大新政府許下具有野心的承諾，國防開支將大幅增逾一倍，儘管加拿大受到的威脅「僅是台灣一小部分」。

提高國防開支是否遇到國內反彈聲浪，康尼直言，「完全沒有」，這在加拿大並不具爭議；雖然他不適合評論台灣政治，但得知台灣對國防預算的爭論時，「感到難以理解」（very hard to understand）；提高國防預算到GDP3%相對溫和，尤其中國正加強對台壓力。

康尼強調，台灣若不展現自我防衛決心，就不應期待在中國軍事進犯台灣時，任何一任美國政府會防衛台灣；有種說法是「花再多錢也無法與中國對抗」，這是自暴自棄的想法，「難不成是要對方消滅我們嗎？」

康尼在2019年到2022年擔任加拿大亞伯達省（Alberta）省長，正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，台灣2020年捐贈亞伯達省2萬5000片口罩，康尼在推特發文感謝台灣協助抗疫，還將中華民國國旗與加拿大國旗並列。

此舉是否受到中國壓力，康尼表示，他過去25年來，向來公開支持台灣，經常受到中國批評，但他並不在意，因為台灣和加拿大共享民主價值、相信人類尊嚴與權利，「我們有道德責任與台灣站在一起」。

康尼也說，台灣在COVID-19期間捐助醫材是善舉，很自豪可以支持台灣；而國際組織排除台灣參與是不負責任之舉，比如世界衛生組織（WHO）的存在是要保護人類健康，這無關政治、國界或外交政策，儘管是不受國際承認的國家也應有此平台。

談到中國將「一中原則」與聯大第2758號決議不當連結，排除台灣國際參與，康尼認為，與台灣合作並承認台灣事實上（de facto）是民主國家，關乎每一個人的利益，台灣有決心捍衛主權，台灣人民也是世界社群的成員。

康尼說，確實多國採取「一中政策」會帶來外交及法理上的後果，但這不應排除明智、常識、實際地與台合作，「在正常的世界，這不會被視為對中華人民共和國主權的冒犯」。

康尼也說，台灣是和平的民主、與世界進行經貿往來，並不是個威脅，「不懂中華人民共和國為何如此糾結在為自己製造不存在的戰略挑戰」。

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