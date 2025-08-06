與川普漸行漸遠？ 葛來儀駁：台灣與美國兩黨都有長遠友誼

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）5日表示，台灣與民主黨及共和黨都有長遠友誼。（圖擷取自葛來儀X）

2025/08/06 11:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕前美國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）日前撰文指出，台灣政策讓台灣與美國總統川普（Donald Trump）漸行漸遠。對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）今（5）日表示，台灣與民主黨及共和黨都有長遠友誼，但她也認同，台灣政府尚未找到與川普第二任期行政團隊應對的策略，且台灣無論做什麼，都無法改變川普專注於與中國達成協議的事實。

前美國務院資深顧問惠頓4日以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，直指台灣政策讓台灣與美國總統川普漸行漸遠。

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對此，葛來儀表示，她同意惠頓文章中的部分觀點，例如，台灣應該大幅增加國防開支至佔GDP比例超過目前的2.5%，並考慮核三廠延役，但也有一些疑問。

對於惠頓認為總統賴清德應該像前總統蔡英文一樣，在連任後嘗試與川普通話。葛來儀指出，2017年4月時，一名記者問川普是否會再次接聽蔡英文的電話時，川普回答表示，必須先與習近平確認，因此賴清德從中汲取教訓，了解風險、做出正確選擇，透過發賀電、派出立法院長率領的代表團出席就職典禮。

針對惠頓稱，「多數分析人士認為，賴清德在對美政策上聽從副總統蕭美琴的意見」。葛來儀則認為，賴清德的對美政策完全是他自己的。

對於惠頓聲稱蕭美琴與民進黨是「左派」，並支持民主黨籍的歐巴馬與拜登，忽視共和黨。葛來儀認為，此一說法可能會受到包含在美國國會內的大多數台灣盟友質疑，蕭美琴身為台灣駐華府代表，與共和黨國會議員的接觸時間，與惠頓所說的「人權產業複合體」（the human rights industrial complex）接觸時間一樣多，台灣與民主黨及共和黨都有長遠友誼。

關於川普對台灣徵收20%的臨時關稅，以及台灣關稅稅率高於對日本、韓國和歐洲徵收的關稅。葛來儀認為，這些國家無法達成已承諾投資的水準，已經不是秘密。

葛來儀認為，台積電承諾的1650億美元投資是美國史上最大的外國直接投資，正在強化美國的半導體生態系，台灣也即將與阿拉斯加達成一項600萬噸液化天然氣交易。葛來儀認為，台灣沒有受到公平對待。

針對惠頓批評台灣限制來自中國的投資，但葛來儀認為，考量安全，台灣對中國的限制是可以理解的，台灣或許未能吸引大量逃離香港的資本，但卻受惠於歐洲外商直接投資的激增。

最後，葛來儀指出，他認同台灣政府尚未找到與川普第二任期行政團隊應對的策略，但她也指出，台灣無論做什麼，都無法改變川普專注於與中國達成協議的事實，她希望台灣的利益不會在過程中受損。

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