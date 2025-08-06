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    「台灣如何失去川普」一文驚全台！ 作者身分、撰文目的曝光

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    2025/08/06 12:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的前高階顧問惠頓（Christian Whiton）在國外網站發表「台灣如何失去川普」一文，引發熱議。惠頓曾任與美國台灣代表處合作的公關公司顧問，現任職於專門協助與政府、媒體打交道的顧問公司。作家顏擇雅指出，該文雖非全假，但「摻雜了不少假貨」，並強烈暗示台灣應在華府聘請公關公司；媒體人周玉蔻則說，華府外交圈早知惠頓與台灣的淵源，知情人士更指文章以主觀方式操作特定議題，刻意貼上台灣標籤。

    國外網站昨（5）日刊登惠頓「台灣如何失去川普」一文，文章提到，總統賴清德這次私下訪美行程更動、關稅談判結果稅率高於日韓，早就於多年前埋下伏筆，原因就是賴清德沒有在川普當選總統時致電祝賀。文章還提到，副總統蕭美琴在前美國總統拜登時期疏遠共和黨，包括出席拜登就職典禮等一系列的事件，讓台灣被認為立場「左傾」，而賴清德還在延續她的做法。

    文章還提到，台灣國防預算遠低於以色列，今年還一度傳出將減少預算，加上大罷免失敗，都影響台灣形象。另外，文章還認為，川普對於台灣女子拳擊選手林郁婷頗有微詞，這延伸到了台灣對跨性別主義等文化問題，與川普有所衝突。

    據查，惠頓目前任職的DC International Advisory 是一家美國的顧問公司，專門幫助企業或政府了解和應對世界各地的政治變化與國際局勢。他們負責判斷某個國家或地區的政治風險，處理和政府、媒體、或其他國際組織打交道的方式，擬定國際溝通策略，提升形象、影響力或推動特定政策，就像是「國際版的智囊團」，協助客戶在複雜的國際環境中做出正確決策，尤其是在涉及外交、政治、或媒體曝光的問題上。

    對此，周玉蔻今日在臉書發文表示，這篇文章乍看之下，真的怵目驚心，但仔細琢磨並與相關知情人士溝通，確認本文作者指稱的內容是十分刻意，用特定議題主觀去貼台灣標籤。周玉蔻指出，惠頓一度是台灣政府駐外的聘用公關（美國公關公司和台灣駐美代表處簽約，推動台灣在美形象，惠頓擔任此案資深顧問）後來「沒有續約」，原因應該與表現普普有關。華府外交核心圈，也都知曉惠頓與台灣的背景。周玉蔻還爆料，知情人士指出，「他（惠頓）現在連進政府（川普）都沒機會」。

    顏擇雅也在臉書發文表示，整篇文章不是全假，但摻雜了不少假貨。最離譜是講蕭美琴與民主黨交好，賴清德沒向川普致電賀喜那段。彷彿蕭美琴跟共和黨不好，或台灣總統要打電話給美國總統當選人有多容易似的。惠頓任職於川普政府的時間很短。他本業就是政治公關業者。他目前就職的公關公司是DC International Advisory。惠頓整篇的強烈暗示，就是台灣需要在華府聘請一家公關公司，改善台灣跟MAGA的關係。

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